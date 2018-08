Paura in A4 | fiamme altissime da km | camper a fuoco | il conducente si salva per miracolo

Castellammare - Auto in fiamme in via Napoli - Paura all'alba in periferia : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Rapina coetaneo, arrestato 17enne Castellammare - Un giorno da vivere al meglio nella città delle acque Castellammare - Eventi estivi, questa sera ...

Castellammare - Auto in fiamme in via Schito - Paura all'alba in periferia : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Un giorno da vivere al meglio nella città delle acque Castellammare - Eventi estivi, questa sera concerto dei Dirotta Su Cuba in villa comunale Pompei - ...

Latisana - fiamme alte e colonna di fumo nero - Paura sull’A4 : a fuoco ex casello : paura nei pressi del vecchio casello autostradale della A4 di Latisana, nel comune di Ronchis, in provincia di Udine: un incendio è scoppiato nei prefabbricati utilizzati come uffici da Autovie Venete e Tiliaventum, che si occupano della costruzione della terza corsia, per cause ancora in via di accertamento. Tanta paura ma nessun ferito: la struttura è stata completamente distrutta.Continua a leggere

Roma - Paura a Tor Vergata : in fiamme un altro autobus Atac : Ancora un bus in fiamme a Roma. L'autobus 046 ha preso fuoco lungo via di Carcaricola, a Tor Vergata. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri. Le ragioni dell'incendio, fa sapere l'Atac, sono in ...

Paura al Vomero - fiamme in casa con i proprietari in vacanza : Paura al Vomero per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione su via Cilea. Le fiamme divampate nei locali al primo piano della palazzina hanno sviluppato anche grandi colonne di fumo ...

Roma - ancora un bus in fiamme : Paura sulla Tuscolana : Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, ...

Grecia in fiamme - Paura ad Atene/ Video - migliaia di persone in fuga : non è attacco terroristico - ma... : Grecia in fiamme, paura ad Atene. Video: migliaia di persone in fuga dalle fiamme, turisti evacuati via mare e grande pericolo. Non si tratta però di un attacco terroristico, ma di...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Paura sulla Cisa per un'auto in fiamme : autostrada bloccata : Lunigiana e Apuane - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da ...

"Motore in fiamme" : Paura sull'aereo a Malpensa - ma era un falso allarme : Il pilota del volo Easyjet diretto a Creta, subito dopo il decollo, ha chiesto di rientrare: fortunatamente, si sarebbe trattato di un semplice guasto tecnito. Panico per i 178 passeggeri a bordo: visitati all'ambulatorio dell'aeroporto, stanno tutti bene

Napoli - in fiamme palazzo Maddaloni : «E ora abbiamo Paura degli sciacalli» : L'odore acre di bruciato, complice il vento, si sente ancora in via Toledo a Napoli, dove solo stamattina all'alba è stato domato l'incendio che ha colpito l'ultimo piano di...

Napoli - in fiamme palazzo Maddaloni : 'E ora abbiamo Paura degli sciacalli' : L'odore acre di bruciato, complice il vento, si sente ancora in via Toledo a Napoli, dove solo stamattina all'alba è stato domato l'incendio che ha colpito l'ultimo piano di palazzo Carafa di ...