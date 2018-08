Paura di volare | i consigli degli esperti per superare il blocco da aereo

7 su 10 gli italiani che hanno Paura di volare : E’ ormai tempo di vacanze e tra chi è già partito e chi invece si sta preparando per godersi una meritata vacanza sono tante le destinazioni turistiche che possono garantire un perfetto periodo di relax staccando dagli impegni di tutti i giorni. Molti sceglieranno una delle tante mete del turismo italiano ma tanti altri sceglieranno di visitare altri paesi lontani. Quando si tratta di viaggiare, a meno che non si decida per un luogo ...

Ansia in aereo? Vale anche per il personale di bordo : 1 su 6 ha Paura di volare : Essere un po’ nervosi in aereo è del tutto normale; non si vola ogni giorno e anche gli amanti dei viaggi e gli habitué dell’aria di solito provano un minimo di tensione durante le fasi di decollo o atterraggio, ancora di più quando c’è turbolenza. Ci sono poi molte persone realmente terrorizzate soltanto all’idea di salire su un aereo, e altre che ne farebbero volentieri a meno se non dovessero prenderlo per necessità. Non è così normale, ...

In vacanza con l'aereo - ma 7 italiani su 10 hanno Paura di volare : 'In un mondo in cui tutto va veloce, compresi gli spostamenti, siano essi per vacanza o per lavoro - spiega la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, direttore scientifico di Bioequilibrium e presidente ...