Paura Cristiano Ronaldo | assalto di un tifoso al portoghese | tensione prima di Parma-Juve

Cristiano Ronaldo da Paura : il salto ha sorpreso la bambina durante l'ingresso in campo : Tutti aspettavano con ansia il primo ingresso in campo da giocatore della Juventus di Cristiano Ronaldo. I riflettori e gli obiettivi di mezzo mondo erano puntati su di lui e, di riflesso, anche sulla ...

Attimi di Paura per Sorrentino - il portiere del Chievo sviene dopo il contatto con Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Attimi di paura per Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo sviene dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta Durante il primo match della stagione 2018/2019 di Serie A tra il Chievo e Juventus, Stefano Sorrentino è svenuto per qualche attimo. dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta, il portiere ha perso i sensi facendo spaventare tutti. L’estremo difensore del Chievo, dopo brevi Attimi di panico, però si è ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci Paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...