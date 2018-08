Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Linz 2018 | Camden Pulkien trionfa nel singolo

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Conrad Orzel al comando nel singolo maschile - quinta posizione per Grassl. Buon esordio per Campanini-Riva : La Keine Sorgen EisArena della città austriaca di Linz sta ospitando questa settimana la Cup Of Austria, seconda delle sette tappe del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo il terzo posto conquistato a Bratislava la scorsa settimana, l’azzurro Daniel Grassl nella giornata odierna è nuovamente sceso in pista per lo short program della categoria individuale maschile. Il pattinatore altoatesino è stato autore di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - intervista a Sara Locandro : "L'allenatore deve essere anche un educatore. La tecnica non basta" : Il Pattinaggio artistico a rotelle sta vivendo un'importantissima fase di transizione. In occasione dei Campionati Nazionali Assoluti Junior e Senior, quest'anno andati in scena a Folgaria (Trento), abbiamo assistito ad uno spettacolo di altissimo livello, dovuto anche alle nuove normative regolamentari introdotte in vista del nuovo sistema di valutazione Rollart, il quale entrerà in vigore in via definitiva a partire dal prossimo ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : Anna Shcherbakova incanta nel singolo femminile. Khudaiberdieva-Nazarov trionfano nella danza : Si sono appena spenti i riflettori dell' Ondrej Nepela, impianto sportivo di Bratislava che questa settimana ha ospitato la prima delle sette tappe del Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. Non ha tentato l'atteso quadruplo lutz la quattordicenne russa Anna Shcherbakova, trionfatrice assoluta della categoria individuale femminile. La pattinatrice allenata da Eteri Tuberidze e Sergei Dudakov ha snocciolato nel suo programma ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : strepitoso Daniel Grassl - terzo classificato nel singolo maschile! Trionfo russo nelle coppie di artistico : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare al palazzo del ghiaccio Ondrej Nepela di Bratislava, Slovacchia, teatro in questi giorni della prima tappa del circuito Junior Grand Prix. Nell'individuale maschile l'atleta azzurro Daniel Grassl ha difeso magistralmente la terza posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara piazzandosi sul gradino più basso del podio per la prima volta in carriera in una tappa Junior Grand Prix. ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : Daniel Grassl in terza posizione dopo lo short. Dominio russo nel femminile e nelle coppie di artistico : L'Ondrej Nepela Ice Rink di Bratislava (Slovacchia) sta ospitando questa settimana la prima tappa del circuito Junior Grand Prix, uno dei sette appuntamenti previsti prima della finale in programma dal 5 al 9 Dicembre a Vancouver, in Canada. Nella giornata di apertura l'azzurro Daniel Grassl si è portato in terza posizione dopo lo short program individuale maschile; l'atleta altoatesino è stato protagonista di buona performance ...

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond salterà la prossima stagione : La canadese Kaetlyn Osmond, Campionessa del Mondo in carica e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, salterà interamente la prossima stagione di Pattinaggio artistico. A comunicarlo è stata l'atleta stessa in una nota diramata dal sito di Skate Canada, appena due mesi dopo la rinuncia ufficiale alle gare del circuito Grand Prix. "Ho avuto un po' di tempo questa estate per riflettere sul mio futuro e ritengo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : i convocati dell'Italia : Il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest'anno in programma dal 30 agosto al 5 settembre a São Miguel, l'isola portoghese più grande dell'arcipelago delle Azzorre. Di seguito riportiamo la competiva squadra formata per l'occasione dal ct azzurro. Le competizioni avranno inizio sabato 1 Settembre con le gare della ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : la lista dei convocati del CT Fabio Hollan : Nella giornata di ieri il Commissario Tecnico della nazionale Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest'anno in programma dal 30 Agosto al 5 Settembre a São Miguel, l'isola portoghese più grande dell'arcipelago delle Azzorre. Di seguito riportiamo la competiva squadra formata per l'occasione dal ct azzurro. Le competizioni avranno inizio sabato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Silvia Nemesio regina del singolo. In Danza trionfo di Morandin-Remondini : Si sono da poco spenti i riflettori del Pala Folgaria, impianto sportivo dell'omonimo paese trentino in questi ultimi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. Un evento importantissimo che, oltre per il grande spettacolo offerto dagli atleti in gara, sarà fondamentale al fine di stabilire le convocazioni dei prossimi Campionati Europei e Mondiali e delle altre competizioni ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Immenso Luca Lucaroni! Pioggia di 10.0 per il titolo nazionale. Nemesio avanti nello short - Morandin-Remondini al comando dopo la style : Penultima giornata di gare nella cittadina di Folgaria (Trento), oasi verde nel cuore del Trentino, in questi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, competizione seguita a livello mondiale da tutti gli appassionati della disciplina. Immensa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere la prestazione di Luca Lucaroni (Frascati Skating Club), neo Campione Nazionale nella ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Stiblj e Morandin trionfano nel Solo Dance. Lucaroni in testa dopo lo short : La serena cittadina di Folgaria (Trento), perla dell'Alpe Cimbra nel cuore del Trentino, sta ospitando in questi giorni il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, evento atteso da tutti gli appassionati della disciplina a livello mondiale visto l'altissimo tasso tecnico proposto dai partecipanti in gara. Nella specialità del Solo Dance, dopo un vero scontro tra titani, in ambito ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Lucaroni-Tarlazzi - plebiscito di 10.0 e quarto titolo nazionale. Campagnol e Morandin avanti in Solo Dance : Nella meravigliosa atmosfera dell'Alpe Cimbra si è svolta oggi a Folgaria (Trento) la quarta giornata dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi clou dell'intera stagione seguita dagli appassionati della disciplina rotellistica di tutto il mondo. La gara più attesa della giornata è stata senza dubbio quella delle coppie di artistico Senior, dominata dai meravigliosi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : super Rebecca Tarlazzi! Prima incanta con Luca Lucaroni - poi conquista il titolo nazionale nel singolo Junior : Nella tranquilla cittadina di Folgaria, perla dell'Alpe Cimbra, si stanno svolgendo in questi giorni i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. La terza giornata di gare ha visto come protagonista assoluta la giovane Rebecca Tarlazzi che, in una sola giornata, ha confermato il titolo di Campionessa Italiana nella specialità del singolo Junior ed è stata protagonista di un meraviglioso short ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : trionfo di Neri nel Singolo maschile - primo posto per Sanvincenti e Qualizza nel Solo Dance : Nella suggestiva cornice dell'Alpe Cimbra (Trentino) è iniziato ieri presso il Pala Folgaria (Trento) il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi più seguiti a livello continentale dagli amanti della disciplina visto l'altissimo tasso tecnico mostrato dagli atleti azzurri in gara. Dopo essersi portato al comando nella giornata di ieri con lo short program, nella ...