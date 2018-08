Parma | 21enne violentata per 5 ore | lo stupratore è un noto imprenditore

«Federico Pesci è lo stupratore di Parma». Arrestato un noto imprenditore : cinque ore di sevizie su una 21enne : Una ragazza di 21 anni segregata e violentata per cinque ore da due uomini a Parma. Dietro l'orribile stupro c'è un noto imprenditore 46enne, Federico Pesci. L'uomo è molto...

Violentata una 21enne a Parma : arrestati un italiano e un nigeriano : La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una 21enne. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio da una segnalazione del Pronto Soccorso dove la giovane era andata dopo le violenze subite, e da cui era stata dimessa con 45 ...

