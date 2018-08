Palermo | dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys

Palermo - facevano la spesa durante l’orario di lavoro. Carabinieri sorprendono 10 dipendenti infedeli : in tre sospesi per un anno : Dieci dipendenti del Comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, sono stati coinvolti in un’inchiesta dei Carabinieri sui “furbetti del cartellino”. A tre di loro dell’ufficio anagrafe è stato notificato il provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio per un anno. Agli altri sette dipendenti è stata inviata informazione di garanzia. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Stefania Gallì del tribunale di Termini ...