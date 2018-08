tg24.sky

: RT @SkyTG24: Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys - cinziamangano : RT @SkyTG24: Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys - pol5os : RT @SkyTG24: Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys - SkyTG24 : Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys -

(Di venerdì 31 agosto 2018) I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di "I Want It That Way", dedicata ad un collega da poco scomparso. L'idea è stata di Francesco Marotta, ...