Palazzo Nicolaci | com’è la location del Welcome Party Ferragnez

(Di venerdì 31 agosto 2018) Un levriero rampante che si appoggia a una colonna. È questo lo stemma dei, famiglia non ancora nobile ma fiorente, all’epoca in cui una tremenda scossa di terremoto distrusse interamente la città di Noto. Era il 1693 e la città risorse poco più lontano da dove era, in una gara in bellezza e splendore tra le famiglie committenti. Isi erano costruiti una salda posizione economica con l’industria del tonno e con la gestione della tonnara di Capo Passero, ma puntano al titolo nobiliare (che arriva nel 1701, quando diventeranno i «Baroni di Gisara e Bonfalà»). Nasce così, come «biglietto da visita» del loro prestigio famigliare, una delle meraviglie del barocco siciliano,, che ha contruibuito a creare una città-gioiello, uno scrigno di pietra gialla di luce ambrata, dichiarata nel 2002 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. LEGGI ...