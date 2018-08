Pagelle Milan Roma | Fantacalcio | i voti della partita Serie A | 3^ giornata - primo

Milan - le Pagelle : Suso top - male Biglia e Musacchio : Il day after per il Milan è ancora più amaro. Dalla possibile impresa del San Paolo allo sconforto, anche per la serata nera di alcuni singoli. La Gazzetta dello sport ha dato 5 a Biglia e Rodriguez, i due peggiori. 5,5 invece per Kessie, Musacchio, Bakayoko, Laxalt, Donnarumma e Higuain. Sufficienza piena per Calabria, Romagnoli e Borini. Due i top, premiati ...

Napoli-Milan 3-2 - le Pagelle : Zielinski cambia la partita, Allan corre per due, Ospina non convince. Napoli: 7 La rimonta con la Lazio, poi questa, pesantissima, quando era sotto di due gol ed efficace come una vite spanata. Poi ...

Pagelle/ Napoli-Milan (3-2) : Pipita rimandato. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : PAGELLE Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Napoli-Milan - le Pagelle : Zielinski incanta. Bonaventura non basta : pagelle NAPOLI Ospina 5,5 - Due tiri in porta, due gol: non proprio un esordio da ricordare tra i pali del Napoli. Hysaj 5,5 - Spaesato nel primo tempo, viene fuori alla distanza. Albiol 6 - Bada al ...

Pagelle/ Napoli-Milan (3-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : Pagelle Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Napoli-Milan 3-2 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/12 Spada/LaPresse ...

Pagelle/ Napoli-Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Napoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:18:00 GMT)

Le Pagelle del mercato 2018 : Juve e Inter promosse - bene Milan e Roma : Il colpo del Napoli è Ancelotti mentre alla Lazio servirà un altro miracolo. Bocciate Chievo e Udinese

Real Madrid-Milan 3-1 - amichevole 2018 : Pagelle e tabellino : Real Madrid-Milan, partita amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.