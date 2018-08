«Ozark 2» | il ritorno di Marty Byrde e famiglia sempre più dark

vanityfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) «Tutti facciamo delle scelte, dobbiamo accettarne le conseguenze».lo ripete alla moglie Wendy ogni volta che, per colpa loro, spunta un nuovo cadavere. Nella seconda stagione di, dal 31 agosto su Netflix, il protagonista interpretato da Jason Bateman sa che non si torna più indietro. Se all’inizio della serie thriller era un contabile noioso e annoiato, colto alla sprovvista dai traffici loschi del suo collega, di cui non sapeva niente, ormai la trasformazione in criminale disposto a tutto pur di salvare la sua pelle (e quella della sua) è completata. La prima stagione si è conclusa con l’alleanza con i coniugi Snell, la mafia locale degli, in Missouri, dove isi erano trasferiti per riciclare i quattrini del cartello della droga messicano con cui si era indebitato il socio di. Peccato che gli Snell abbiano ucciso Del, ...