OUTLANDER - Ecco il poster della quarta stagione!

OUTLANDER - Ecco la data della premiere! : Il network Starz ha finalmente annunciato la data della premiere!Segnatela in agenda!Domenica 4 Novembre: questa la data del ritorno di Jamie e Claire in OUTLANDER 4.L'annuncio è arrivato direttamente dal network che trasmetterà gli episodi, ossia Starz, tratti dal quarto romanzo di Diana Gabaldon Drums of Autumn.La stagione sarà incentrata sulla nuova vita dei Fraser nel continente Americano, anche se tutte le scene sono state girate in Scozia ...