Orrore in Sardegna | uccide e fa a pezzi una razza gravida in spiaggia sotto gli occhi dei

(Di venerdì 31 agosto 2018)in, dove un uomo, in una delle spiagge più suggestive di Chia, ha ucciso e fatto aunache stava per dare alla luce tre cuccioli all’interno dell’area marina protetta di Cala Cipolla. Il fatto è accadutogliincreduli di centinaia di bagnanti. Artefice, un turista romano di 45 anni che è stato denunciato per uccisione di animali in area marina protetta e minaccia aggravata. L’uomo, con esprema violenza, ha inforcato lae l’ha trascinata sulla, tagliandole prima la coda e successivamente facendola a: l’uomo ha persona ripreso e fotografato la scena con il proprio cellulare. Immediato l’intervento di alcuni turisti, ma l’uomo, dopo averli minacciati con un coltello, è fuggito. Sono intanto arrivati i Carabinieri che sono riusciti a rintracciare l’uomo, grazie alle numerose ...