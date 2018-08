Orgasmometro femminile | perché secondo me quest’invenzione è una bufala

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Nel mio blog su Il Fatto Quotidiano ho già parlato dell’orgasmo vaginale, del punto G, dell’eiaculazione precoce e di come si può prolungare l’erezione senza farmaci. Tutte bufale scientifichei miei studi, ma oggi sembra che ce ne sia un’altra,è uscito un articolo del professor Emmanuele Jannini, andrologo dell’Università dell’Aquila (che per decenni ha divulgato e continua a parlare nei mass-media di punto G, orgasmo vaginale ed eiaculazione precoce), nella rivista PLoS One su come misurare l’intensità degli orgasmi delle donne, la “scoperta” del professore è l’, un test anonimo che valuta la percezione soggettiva dell’intensità orgasmica, in pratica è una domanda alle donne, questa: come valuti l’intensità dei tuoi orgasmi negli ultimi sei mesi? In una scala che va da 0 a 10, dove 0 corrisponde all’assenza di percezione orgasmica e 10 ...