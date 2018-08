Ora legale tutto l' anno? UE pronta ad abolire cambio Addio ora solare | l' idea originale

Ora legale TUTTO L'ANNO? UE PRONTA AD ABOLIRE CAMBIO/ Addio ora solare : ma il risparmio energetico è minimo... : L'ora LEGALE sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la Commissione Europea assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "Lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:45:00 GMT)

Ora legale - Juncker la vuole abolire? Ogni tanto ne fanno una giusta : Succede spesso di continuare a fare le cose che si sono sempre fatte, senza sapere perché. Su questo, mi viene in mente Primo Levi nel suo Il sistema periodico dove racconta come in un’industria si fosse continuato a lungo a far bollire le vernici sintetiche moderne secondo una vecchia procedura tradizionale. Purtroppo, non sapevano che così facendo generavano vapori cancerogeni. Certe volte, seguire le vecchie tradizioni può essere ...

Perché esiste e a cosa serve l'Ora legale : L'Ue potrebbe dire addio al passaggio tra ora legale e ora solare, ma chi l'ha inventata e Perché? Tutto inizia nel 1784...

Ue pronta ad abolire il cambio tra Ora solare e legale. «Gli Stati decideranno il fuso» : Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker annuncia che la Commissione è pronta a fare quello che vogliono milioni di europei: abolire il passaggio da ora legale a solare. «Terremo l’ora legale tutto l’anno». La Commissione precisa che la scelta tra ora legale e ora solare spetterà ai singoli Stati. L’annuncio arriva a meno di 24 ore dal sondaggio secondo cui gran parte degli europei «non vogliono più ...

Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma dell'Ora legale : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha annunciato che l'Ue potrebbe adottare l'ora solare per Tutto l'anno. In una consultazione pubblica lanciata tra luglio e agosto dall'esecutivo comunitario, l'84 per cento di chi ha partecipato (in totale 4,6 milioni di persone da tutti

