Ora legale | si va verso l’abolizione

Addio Ora legale : così la commissione Europea propone la fine del cambio dell'ora : Il Presidente della commissione Europea Jean-Claude Juncker, ai microfoni di una canale televisivo tedesco, ha annunciato che forse dovremmo dire Addio al cambio dell'ora. L'ora legale è la convenzione utilizzata quasi in tutta Europa che prevede di spostare le lancette di un'ora avanti per sfruttare al meglio le ore di luce durante il periodo estivo. L'obiettivo principale dell'utilizzo dell'ora legale è quello di riuscire a diminuire il ...

Ora legale - Juncker : “Proporremo l’abolizione in tutta l’Unione Europea” : La Commissione europea proporrà di abolire l’ora legale in tutta l’Ue. L’annuncio è stato dato dal presidente Jean-Claude Juncker in un’intervista al canale televisivo tedesco Zdf: “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha detto. Il riferimento di Juncker è a un sondaggio online condotto fra luglio e agosto: la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante ...

