Ora legale | quando Cuore ironizzava sui socialisti

COMMISSIONE EUROPEA - "ABOLIAMO L'Ora LEGALE"/ Ultime notizie - solo Ora solare? I vantaggi a cui diremo addio : L'ORA legale sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la COMMISSIONE EUROPEA assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Ora legale - cosa sta decidendo l'Europa. Come cambieranno le nostre giornate : Ora legale addio? Tra luglio e agosto la Commissione Europea ha lanciato un sondaggio che avrebbe coinvolto oltre 4,6milioni di cittadini e il tema era l'efficacia dell'ora legale....

Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma dell'Ora legale : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha annunciato che l'Ue potrebbe adottare l'ora solare per Tutto l'anno. In una consultazione pubblica lanciata tra luglio e agosto dall'esecutivo comunitario, l'84 per cento di chi ha partecipato (in totale 4,6 milioni di persone da tutti

Addio Ora legale : così la commissione Europea propone la fine del cambio dell'ora : Il Presidente della commissione Europea Jean-Claude Juncker, ai microfoni di una canale televisivo tedesco, ha annunciato che forse dovremmo dire Addio al cambio dell'ora. L'ora legale è la convenzione utilizzata quasi in tutta Europa che prevede di spostare le lancette di un'ora avanti per sfruttare al meglio le ore di luce durante il periodo estivo. L'obiettivo principale dell'utilizzo dell'ora legale è quello di riuscire a diminuire il ...

Commissione Europea : “Aboliamo l'Ora legale”/ Ultime notizie - solo Ora solare? La vittoria dei Paesi nordici : l'ora legale sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la Commissione Europea assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Per favore - non scanniamoci anche sull'Ora legale : Dopo il salvataggio dello scorso febbraio, un maxisondaggio spiegherebbe che gli europei non la amano affatto: speriamo non diventi un altro fronte di assurdo turbopopulismo

L'Ora legale sarà abolita. L'annuncio della Commissione europea : Così come si sono fortemente abbassati i consumi, rendendo " secondo la politica finlandese " inutile lo spostamento delle lancette due volte l'anno.

La Commissione Europea proporrà di abolire l’Ora legale : La Commissione Europea ha diffuso i risultati del sondaggio ufficiale compiuto nelle scorse settimane sull’ora legale: hanno votato 4,6 milioni di persone, di cui l’84 per cento in favore dell’abolizione del passaggio all’ora legale. Il risultato era già trapelato nei The post La Commissione Europea proporrà di abolire l’ora legale appeared first on Il Post.

Chi ha inventato l'Ora legale e perché? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Juncker - persone hanno scelto - addio a Ora solare e legale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Per favore - non scanniamoci anche sull’Ora legale : Un nuovo, scottante fronte si apre fra europeisti e antieuropeisti, macroniani e orbaniani: quello dell’ora legale. Secondo il maxisondaggio svolto dalla Commissione Europea nei due mesi scorsi su 4,6 milioni di persone, pare che lo spostamento in avanti di un’ora delle lancette in tutta Europa non sia troppo apprezzato. Lo si fa per sfruttare di più le ore di luce nell’arco della giornata, che si allunga, e dunque consumare meno energia. ...

La Commissione europea vuole eliminare il cambio tra Ora legale e ora solare : La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per porre fine all’ora legale. O meglio, per interrompere il doppio cambio dell’ora ed estendere l’orario estivo a tutto l’anno. L’annuncio arriva direttamente dal suo presidente, Jean-Claude Juncker, in un’intervista alla tedesca Zdf. “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono p...

Salvini sull'Ue : "Pensa a Ora legale ma non all'immigrazione illegale" : Matteo Salvini risponde a Jean Claude Juncker e alla proposta della Commissione europea di abolire l'ora legale dai Paesi dell'Unione europea. E lo fa con un tweet dal sapore anche ironico. 'La ...

La proposta della Commissione europea : eliminare il cambio tra Ora legale e ora solare : “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono più il cambiamento dell’ora e la Commissione farà ciò che le è stato chiesto”