Ora legale | Juncker | “Proporremo l’abolizione in tutta l’Unione Europea”

Jean-Claude Juncker : "Vogliamo abolire l'Ora legale" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato l'intenzione di proporre l'abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In una consultazione pubblica lanciata in estate dall'esecutivo comunitario, i cui risultati verranno resi pubblici oggi, l'80% dei rispondenti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi. "Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così", ha detto Juncker in ...

Il presidente della Commissione europea : “Aboliremo l’Ora legale” : Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha reso noto che intende proporre l’abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In un sondaggio online condotto fra luglio e agosto, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante l’estate l’orario di tutta l’Europa viene spostato un’ora avanti, per sfruttare al meglio le ore di ...

Juncker : potremmo abolire l'Ora legale : 10.00 Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha annunciato l'intenzione di proporre l'abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In una consultazione pubblica lanciata in estate dall'esecutivo comunitario, l'80% dei rispondenti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi. "Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così", ha detto Juncker in un'intervista alla televisione tedesca Zdf:"La ...

L'Ora legale non piace agli europei : va abolita?/ Ultime notizie : studi su effetti negativi del cambio orario : Abolire l’ora legale? 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, l’Unione Europa deve prendere una decisione dopo un maxi sondaggio sull'abolizione(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:35:00 GMT)

Aboliremo l’Ora legale? : Una consultazione ufficiale europea – a cui hanno partecipato milioni di persone – lo ha chiesto a gran maggioranza, e presto le istituzioni dovranno farci i conti The post Aboliremo l’ora legale? appeared first on Il Post.

LavOrare con Google : assunzioni aperte in ambito business - legale e tecnico : Google LLC, azienda statunitense di servizi web [VIDEO], colosso informatico con oltre 100 sedi in 54 paesi e circa 70.000 dipendenti, ricerca personale per gli uffici italiani da assumere entro il 2018. Andiamo a vedere nel dettaglio le posizioni aperte, dove e come candidarsi. Gli interessi di Google Da sempre Google ha mostrato un grande interesse verso i giovani talenti, laureati e non, organizzando corsi di formazione sia per diplomati che ...

"Da Salvini non arrivò ordine scritto". Ora ci sono dubbi sul reato di arresto illegale : La procedura è lunga e complessa ma uno dei reati contestati (l'arresto illegittimo) al ministro dell'Interno Matteo Salvini potrebbe essere archiviato, perché "non c'è stato alcun ordine di arresto". È quanto scrive La Stampa ricostruendo la dinamica della nave Diciotti.Il ministro dell'Interno, attraverso la catena gerarchica, ha adottato la strategia del muro di gomma, rifiutandosi di indicare in quale porto doveva ...

LavOrare con Google : assunzioni aperte in ambito business - legale e tecnico : Google LLC, azienda statunitense di servizi web, colosso informatico con oltre 100 sedi in 54 paesi e circa 70.000 dipendenti, ricerca personale per gli uffici italiani da assumere entro il 2018. Andiamo a vedere nel dettaglio le posizioni aperte, dove e come candidarsi. Gli interessi di Google Da sempre Google ha mostrato un grande interesse verso i giovani talenti, laureati e non, organizzando corsi di formazione sia per diplomati che per ...

STUPRO A JESOLO - GUEYE SI DIFENDE : "LEI CONSENZIENTE"/ Video - legale : "Nega tutto" ma per Ora resta in carcere : STUPRO a JESOLO, Mohamed GUEYE si DIFENDE e dal carcere dice che la 15enne era "consenziente". Il suo legale ha confermato che il senegalese nega ogni addebito ma resta in stato di fermo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:48:00 GMT)

Il paese con l'ormone libero : fare sesso in pubblico Ora è diventato legale : Sta facendo discutere tutto il mondo, e probabilmente colpirà anche i lettori di Leggo , la proposta di una consigliera comunale che vorrebbe trasformare, almeno a livello locale, il reato degli atti osceni in luogo pubblico in un ...

ATLANTIA - STUDIO LEGALE USA PRONTO A CLASS ACTION?/ Titolo perde ancOra in Borsa : azioni a -4 - 68% : ATLANTIA in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Se l’Unione Europea si divide anche sull’Ora legale : Gli euroscettici non avranno dubbi. Per prima cosa si chiederanno se, con tutti i guai che abbiamo, dai migranti ai dazi e all’economia che frena, sia il caso di mettersi a discutere dell’ora legale, della sua rilevanza e della sua utilità. Senza magari aspettare una risposta, come spesso capita, passeranno a sottolineare allegramente che l’Europa ...

Se l'Unione Europea si divide anche sull'Ora legale : Gli euroscettici non avranno dubbi. Per prima cosa si chiederanno se, con tutti i guai che abbiamo, dai migranti ai dazi e all'economia che frena, sia il caso di mettersi a discutere dell'ora legale,

Ponte MOrandi - il legale delle vittime nei processi per i disastri : “Stop concessioni? No - congeliamo i beni dei Benetton” : Il governo, sul crollo del viadotto genovese, ha da subito affermato che “i responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l’Italia”, parlando di “eventuale revoca delle concessioni e per comminare multe fino a 150 milioni di euro”. Noi siamo invece convinti che colpire solo la società concessionaria non basti: infatti, come riferito dal vicepremier Di Maio, per fruire delle autostrade paghiamo i pedaggi più alti d’Europa e la ...