OPA Vittoria Assicurazioni | si conclude con adesioni di oltre il 94%

Eur OPA League - Bordeaux-Gent : francesi favoriti - vittoria qualificazione a 2 - 00 : Per la cronaca, le ultime due sfide tra Bordeaux e Gent sono terminate entrambe per 0-0: lo stesso risultato nel match di domani pagherebbe 8,25 ed è tra le opzioni più probabili.

Vittoria Assicurazioni - OPA S prorogata al 31 agosto : Nuovi termini per l' Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS , volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni . Vittoria Capital ha ...

VIDEO Margherita Panziera Campionessa d’EurOPA! Vittoria pazzesca sui 200 dorso - la gara dell’azzurra : Margherita Panziera è la nuova Campionessa d’Europa dei 200 dorso. La veneta ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara dominata in lungo e in largo che l’ha portata anche a realizzare il decimo tempo al mondo della storia. Un vero e proprio show dell’azzurra che ha entusiasmato i presenti e che ha mandato l’Italia in visibilio. Di seguito il VIDEO della Vittoria di Margherita Panziera agli Europei 2018 ...