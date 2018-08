Oltre 20 milioni di Huawei P20 e Mate 10 venduti | parola di Richard Yu

Giornata del Creato - il Vaticano : Oltre 600 milioni di persone costrette a bere acqua sporca : ... segretario di quel Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale divenuto un costante osservatore di tutte le crisi sociali e umane del mondo odierno. In un meeting point in Sala Stampa ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Alle famiglie versati Oltre 2 milioni di euro” : Autostrade per l’Italia fa sapere che sono stati versati i contributi per le prime necessita’ a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo del viadotto Polcevera. Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa – si legge in una nota -, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime ...

Ascolti tv - The Good Doctor vola Oltre i 4 milioni di telespettatori : vola oltre i 4 milioni la serie tv The Good Doctor, che su Rai1 ieri ha ottenuto una media di 4 milioni 109mila telespettatori e uno share del 20.8% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La peggior settimana della mia vita è stato visto da 2 milioni 272mila telespettatori e l’11.83% di share. Su Rai2 la riproposizione della prima delle due puntate del programma Indietro tutta 30 e lode ha ...

Roma - le plusvalenze dell’era Pallotta : dal 2012 incassati Oltre 400 milioni : Dopo la cessione di Strootman al Marsiglia, le plusvalenze dell'era Pallotta viaggiano verso i 450 milioni di euro. L'articolo Roma, le plusvalenze dell’era Pallotta: dal 2012 incassati oltre 400 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Libero Consorzio di Ragusa : in arrivo Oltre 3 milioni dalla Regione : Incontro col governatore Musumeci. Piazza: “Attenzione del governo regionale per viabilità provinciale, finanzianti interventi per oltre 3 milioni

Asta record in California per Ferrari 250 GTO del 1962 : Oltre 48 milioni di dollari : Teleborsa, - Cifra record per una Ferrari 250 GTO del 1962: esattamente 48.405.000 dollari sono stati necessari al facoltoso acquirente per aggiudicarsi la prestigiosa vettura. E' avvenuto a Monterey, ...

Asta record in California per Ferrari 250 GTO del 1962 : Oltre 48 milioni di dollari : Cifra record per una Ferrari 250 GTO del 1962: esattamente 48.405.000 dollari sono stati necessari al facoltoso acquirente per aggiudicarsi la prestigiosa vettura. E' avvenuto a Monterey, celebre ...

Hotel Transylvania 3 - una vacanza mostruosa - è boom al botteghino/ Oltre 5 milioni di euro in soli 5 giorni : Con Oltre 5 milioni di euro di incassi, Hotel Transylvania 3 - una vacanza mostruosa trionfa al botteghino. Il film d'animazione è primo in classifica, seguito da...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Lavoro nero per 1 - 5 milioni di italiani. Per lo Stato danno di Oltre 20 miliardi : Teleborsa, - Nel 2017 in Italia sono stati riscontrati un milione e cinquecentotrentotto mila lavoratori completamente in nero. Il dato viene rivelato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro, ...

Lavoro nero per 1 - 5 milioni di italiani. Per lo Stato danno di Oltre 20 miliardi : Nel 2017 in Italia sono stati riscontrati un milione e cinquecentotrentotto mila lavoratori completamente in nero. Il dato viene rivelato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro, che ha ...

Turismo - Federalberghi : "A settembre Oltre 13 milioni di turisti" : Almeno 13 milioni di persone andranno in vacanza a settembre. A fare i conti è Federalberghi, secondo cui nelle strutture ricettive del nostro Paese il flusso degli arrivi quest'anno sarà in decisa ...

Vacanze - Federalberghi : a settembre Oltre 13 milioni di turisti nelle strutture ricettive : “Le previsioni per il mese di settembre inducono a guardare con fiducia all’evoluzione della stagione estiva, che è stata sin qui caratterizzata da un andamento medio a macchia di leopardo, nel complesso non eccezionale”: sono le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento di un’indagine sulle Vacanze degli italiani, realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions. Il 21,1% degli ...

Oltre 1 - 5 milioni gli italiani che lavorano in nero : Sono almeno 1,5 milioni gli italiani che lavorano in nero. Lo rivela la Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Un dato in calo di circa 200mila unità rispetto agli ultimi 2 anni. Il mancato ...

Banca Mondiale concede prestito di Oltre 30 milioni di dollari in Togo per progetti urbani - : I documenti sono stati siglati dalla parte del governo Togolese dal ministro dell'Economia e delle finanze, Sani Yaya …