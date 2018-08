Olivia Colman | Mi è piaciuto fare sesso con Emma Stone

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) "Mi ècon", ha commentatoin conferenza stampa a proposito del set di The Favourite di Yorgo Lanthimos, in concorso a Venezia 75, che l'ha vista protagonista insieme a. "Anche a me èfarlo con te", le ha fatto eco la.Intrighi, colpi bassi, gelosie nella corte della regina Anna, nel triangolo lesbico di The Favourite di Yorgo Lanthimos, in concorso oggi a Venezia 75, accolto con grandi applausi dalla stampa nelle proiezioni riservate e all'incontro con il cast. Quasi come a Hollywood? "C'è tanta rivalità certamente, ma lo spirito competitivo non è solo nel cinema, accade in tutti i settori" dice, una delle tre magnifiche protagoniste, cone Rachel Weisz (assente per imminente maternità) che mettono subito al secondo giorno di festival l'ipoteca sulla ...