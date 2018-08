Oggi termina l’estate meteorologica | e sta per arrivare l’equinozio | ecco DATA e ORA

meteoweb.eu

(Di sabato 1 settembre 2018) Inizia1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale origine, in realtà gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare, fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno sia maggiore di quella della notte. L’equinozio è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui la nostra stella maggiore si trova allo zenit dell’equatore. Nell’emisfero boreale vedremo il Sole scendere sull’orizzonte mentre nell’emisfero ...