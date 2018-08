Notte di terrore in casa | fratelli picchiati e rapinati

Parma - Notte di terrore : 21enne frustata e stuprata per ore da imprenditore e il suo pusher : La vittima è stata legata mani e piedi, frustrata, seviziata e stuprata per ore da un imprenditore 46enne e il suo pusher 53enne per una intera notte. Ha riportato ferite su tutto il corpo che hanno richiesto cure mediche ospedaliere.Continua a leggere

Terremoto in Indonesia - Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie : Una notte di panico e paura. "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di Terremoto e il terrore dell'allarme tsunami". Parola di Aldo Montano, in vacanza insieme alla ...

“Una Notte terribile”. Terremoto a Bali - terrore per i due vip della tv italiana. Erano andati in Indonesia per godersi una vacanza d’amore poi lo choc totale : La scossa di Terremoto di magnitudo 7.0 registrata nella notte sull’isola di Lombok, a est di Bali ha sconvolto la popolazione locale. La scossa è stata fortissima e le vittime, al momento sono circa 19 ma ci sono anche moltissimi feriti. La paura è stata immensa. Anche i due vip italiani, che Erano in villeggiatura a Bali, hanno vissuto quei momenti di terrore. Per fortuna, però, stanno bene. A Bali, durante il terribile Terremoto, ...