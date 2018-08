Non può avere figli | fa uccidere la sua amica per poter crescere i suoi 4 bambini

Manovra economica. L’Europa a Salvini e Di Maio : “L’Italia Non può lamentarsi” : Un avviso a grillini e leghisti da parte dell’Unione Europea: Roma non può venire meno agli impegni presi in materia

Moscovici : 'L'Italia Non può lamentarsi - corregga i conti per il 2019' - : Il commissario Ue: "Il bilancio sia prudente e rispettoso degli impegni". Il debito pubblico finisce nel mirino del commissario Oettinger: "È troppo elevato"

Moscovici : l'Italia Non può lamentarsi della Commissione europea : Parole positive, invece, sono state pronunciate per il ministro dell'Economia Giovanni Tria, definito un interlocutore "serio e ragionevole".

Back to school : quello che Non può mancare : I bambini (ma anche mamma e papà) lo sanno bene: l’unico modo per rendere meno noioso il ritorno sui banchi dopo le vacanze è dedicarsi alla scelta di un corredo scolastico nuovo di zecca. Per la gioia di grandi e piccini, anche questo settembre non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Parola d’ordine di quest’anno… personalizzare! Sono tantissime infatti le proposte per il Back to school 2018 funzionali sì, ma anche capaci di trasformarsi in ...

San Suu Kyi - premio Nobel Non può esserle revocato/ Rohingya - Onu : “Si sarebbe dovuta dimettere” : Rohingya, Onu: “San Suu Kyi doveva dimettersi”. Ultime notizie, parla l’Alto Commissario per i diritti umani, Zeid Ràad Al Hussein, intervistato dai microfoni della BBC(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:23:00 GMT)

Milan - Gattuso : "carattere? Non siamo da prime 4"/ Ultime notizie - sfida alla Roma : "ci può fare male" : Milan, Gennaro Gattuso: "Carattere? non siamo da prime 4". Ultime notizie, sfida alla Roma domani 31 agosto 2018: "i giallorossi ci possono fare male"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:16:00 GMT)

In Libia non c'è 'pacchia' - ma torture e abusi che la politica Non può ignorare : Di ritorno dal viaggio in Irlanda, Papa Francesco ha espresso la volontà di vedere le immagini che raccontano i drammi subiti dai migranti in Libia. Si tratta di immagini strazianti, derivate dai filmati che scafisti e trafficanti di esseri umani hanno girato all'interno dei campi-lager libici. ''Pensateci bene'' ha detto il pontefice, riferendosi alla proposta di riportare i sopravvissuti giunti sulle nostre coste nel luogo di partenza. ...

Cos’è il formicolio? Può durare pochi secondi ma essere un serio campanello d’allarme. Qualcosa Non funziona? Ecco quando preoccuparsi : Sarà capitato spesso anche a voi: siete rilassati sul letto e iniziate a sentire ‘vibrare’ tutto il braccio. Oppure accade agli arti inferiori, quella sensazione di ‘gamba addormentata’ che causa dolori e la sensazione di crampi. Viene definito in gergo ‘formicolio’, come se delle formiche stessero camminando sul nostro corpo. Nulla di preoccupante. Ma questa sensazione può anche essere un campanello ...

Tennis - Roger Federer : “La Coppa Davis Non può diventare la Piqué Cup” : Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di Tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta). Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ...

Federer contro Piquè : “la Davis Non può diventare la sua coppa!” : Roger Federer non le manda a dire a Piquè, colui il quale ha modificato la Coppa Davis grazie al gruppo Kosmos “La coppa Davis non può diventare la coppa Piquè”. Roger Federer si esprime così sulla riforma del celebre torneo per nazioni varata dal gruppo Kosmos, fondato e presieduto dal calciatore spagnolo del Barcellona. Il nuovo format, che ha ottenuto il via libera dall’Itf, farà della Davis una sorta di Mondiale di ...

Le più belle acconciature di Meghan - che una sposa (e Non solo) può copiare : Se c’è una cosa a cui proprio non riesce rinunciare Meghan Markle nella sua nuova vita a Backingam Palace è lo chignon basso e spettinato, perfetto da replicare per eventi, matrimoni, lei stessa lo ha scelto per il suo look da sposa e serate speciali. Già famoso ai tempi del fidanzamento con Harry, in questi mesi di attività con la «ditta reale» lo abbiamo visto apparire, in effetti, un po’ ovunque: accanto ai tubini più eleganti, in ...