UE : il GPDR contro Google e Facebook non è solo fallito - ma è stato controproducente : Il 25 maggio l’UE ha introdotto l’obbligo di adozione del GDPR, il regolamento generale sulla privacy che ogni sito Web europeo, e non, ha dovuto adottare per contrastare i tre attori principali del mercato: Google, Facebook e Amazon. Il trambusto e la confusione che ha introdotto il GDPR non hanno portato a nulla, il tentativo dell’UE è fallito. Ad essere penalizzati solo i siti più piccoli, in particolare quelli di notizie ...

Google Pixel Watch non sarà lanciato nel 2018 : Brutte notizie per chi sperava di potersi regalare il Google Pixel Watch per Natale: il colosso di Mountain View ha confermato che non lo lancerà quest'anno L'articolo Google Pixel Watch non sarà lanciato nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - il backup archivierà i dati su Google Drive ma non saranno protetti da cifratura : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea preferito dagli utenti, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook. Uno dei motivi, oltre per la facilita' e la velocita' di utilizzo, è il fatto che i dati scambiati dagli utenti tramite l'applicazione sono protetti da un sistema di cifratura end to end che garantisce gli utenti per la loro privacy. A tal proposito è di pochi giorni fa la notizia che WhatsApp ha raggiunto un'intesa con ...

No - Google non sta boicottando Trump. E' lui che fa confusione con date e screenshot : Il presidente degli Stati Uniti accusa Google di avere pregiudizi nei suoi confronti, ma sbaglia date e screenshot. Con l’hashtag #StopTheBias (inglese per “ferma i pregiudizi”), Donald Trump ha twittato una video-raccolta della prima pagina di Google per come si mostrava durante gli State of the Union (il tradizionale discorso alle Camere riunite tenuto annualmente dai presidenti americani) suoi e del suo predecessore Barack ...

Google non è truccato (come dice Trump) - ma Big Tech è pieno di pregiudizi : Roma. Donald Trump twitta che Google ha truccato i risultati del suo motore di ricerca per fare apparire soltanto risultati contro di lui. Aggiunge alla lista dei social media truccati anche Facebook e Twitter, e poi dice, un po’ minaccioso: ci occuperemo della questione. L’attacco del presidente am

Ecco Google Pixel 3 in alcuni scatti - con tanto di specifiche tecniche : non è niente male : Tocca al "piccolo" Google Pixel 3 essere immortalato in alcuni presunti scatti, e il design non sembra davvero niente male. L'articolo Ecco Google Pixel 3 in alcuni scatti, con tanto di specifiche tecniche: non è niente male proviene da TuttoAndroid.

No - il giornalismo di qualità non si salva con una mancia da Facebook e Google : Diritto di cronaca che, pur non essendoci trattandosi di video di intrattenimento, poteva comunque essere rispettato "incorporando" i video dai social e garantendo così visualizzazioni e notorietà ai ...

Google Home Max sbarca in Europa - ma non in Italia - a 399 euro : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è confermato ufficialmente l'arrivo in europa di Google Home MAx, anche se l'Italia è al momento esclusa. L'articolo Google Home Max sbarca in europa, ma non in Italia, a 399 euro proviene da TuttoAndroid.

Google One è in arrivo in Argentina - Messico - Brasile e non solo : Google One, il nuovo servizio di Big G per il cloud, arriverà nelle prossime settimane in Argentina, Brasile e Messico e poi in seguito anche in altri Paesi. L'articolo Google One è in arrivo in Argentina, Messico, Brasile e non solo proviene da TuttoAndroid.

Trump vs Google - "è truccato"/ Presidente Usa - “fake news” : Big G - "ricerche non hanno ideologia politica" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:29:00 GMT)

Google a Trump - non siamo politicizzati : ANSA, - NEW YORK, 28 AGO - I risultati delle ricerche di Google "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei confronti di nessuna ideologia politica". Lo afferma un portavoce di Google replicando all'attacco di Donald Trump. ''Ogni anno effettuiamo centinaia di migliorie ai nostri algoritmi per assicurare un'elevata qualità dei contenuti ...

Non prendete impegni per il 9 ottobre : Google dovrebbe presentare i Pixel 3 : Secondo quanto riporta una fonte autorevole come Bloomberg, Google potrebbe presentare la nuova serie Pixel 3 il 9 ottobre a New York. L'articolo Non prendete impegni per il 9 ottobre: Google dovrebbe presentare i Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Che cosa sa Google di noi : così gli smartphone Android ci tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...