Nick Hyden | dopo il dolore | la causa per il rimborso milionario

(Di venerdì 31 agosto 2018) Purtroppo la Morte dinon ha portato soloper la scomparsa di un ragazzo giovane e dall’innegabile talento. Ilè andato oltre. L’incidente che ha coinvolto il pilota Americano di SBK che correva per una scuderia italiana, si è materializzato quandoy che andava in bicicletta, venne investito ad un incrocio perché non avrebbe rispettato lo Stop. Di questi giorni la notizia, che la Famiglia avrebbe invece richiesto unpari a sei milioni di Euro. Nel caso in cui l’assicurazione dell’automobilista dovesse respingere – come prevedibile – la richiesta di, dovrà andare avanti laCivile. Contestualmente, ad ottobre, a Rimini, inizierà il processo penale per omicidio stradale a carico del 31enne che guidava l’auto che ha colpito mortalmente il pilota. Secondo la Procura nell’incidente, ...