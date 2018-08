Nicaragua | Ortega espelle Commissione Diritti umani Onu

Nicaragua sull'orlo del baratro. Ortega non cede e rifiuta elezioni anticipate : Incanutito, certo. Daniel Ortega, ventotto anni dopo una storica marcia a cavallo nel suo Nicaragua e 33 anni dopo la sua prima vittoria elettorale, è ancora lì, sulla poltrona presidenziale, travolto ...

Nicaragua : Ortega - 'vogliamo aiuto Onu' : ANSA, - MANAGUA, 30 LUG - Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha rivelato di essersi messo in contatto con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, con differenti organismi ...

Ortega - il rivoluzionario diventato satrapo in Nicaragua - benedetto da Castro e protetto dalla Chiesa : Nel gennaio del 1985 ho assistito all’insediamento di Daniel Ortega come presidente del Nicaragua, uscito vittorioso dalle prime elezioni celebrate nel Paese dopo il trionfo della rivoluzione sandinista. ...

Nicaragua - Ortega : “Vescovi sono satanisti da esorcizzare”/ Chiesa chiede tregua per mettere fine al massacro : Il dittatore del Nicaragua Daniel Ortega accusa i vescovi del suo paese di essere satanisti da esorcizzare, in tre mesi di protesta ha fatto uccidere 280 persone(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Nicaragua - Ortega non si dimetterà : 01.24 Il presidente sandinista del Nicarague, Daniel Ortega, non ha intenzione di dimettersi come chiedono i manifestanti che non fermano le proteste antigovernativa nonostante la repressione. Il "mandato elettorale si concluderà con le elezioni del 2021" quando si andrà a votare, ha detto Ortega in un' intervista a Fox News. Anticipare le elezioni, come chiede l'opposizione, "creerebbe instabilità -ha detto- insicurezza e peggiorerebbe le ...

Crisi in Nicaragua - Ortega accusa i vescovi "satanisti" e gli Usa : Sembra di essere tornati indietro di secoli. Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega , ha accusato i 'criminali satanisti', in primis i vescovi cattolici, ma ovviamente anche gli Stati Uniti, per l'...

In Nicaragua si ricorre agli esorcismi per cacciare Daniel Ortega : In Nicaragua mentre continuano gli attacchi al clero e i manifestanti anti-governativi sono assediati dalla polizia e dai paramilitari, i vescovi hanno indetto per il 20 luglio un giorno di preghiera, ...

In Nicaragua la repressione di Ortega ora punta direttamente alla chiesa : Roma. Il punto di non ritorno, in Nicaragua, sembrava essere stato raggiunto lo scorso 9 luglio, quando nella basilica di San Sebastián a Diriamba, a quaranta chilometri da Managua, i paramilitari sandinisti avevano picchiato il cardinale arcivescovo Leopoldo Brenes, il suo ausiliare José Silvio Báe

