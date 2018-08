Nicaragua | governo espelle missione Onu su diritti umani

Nicaragua : sciopero di 24 ore contro il governo Ortega : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nicaragua - VESCOVI AGGREDITI IN CHIESA/ Ultime notizie - repressione Governo : clero - “non abbiamo paura” : Forze militari e paramilitari aggrediscono fisicamente i vertici della CHIESA del NICARAGUA , paese da tre mesi in rivolta contro la dittatura sandinista(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Nicaragua - aggrediti cardinale e nunzio apostolico/ Ultime notizie : Chiesa denuncia repressioni governo : Forze militari e paramilitari aggrediscono fisicamente i vertici della Chiesa del Nicaragua , paese da tre mesi in rivolta contro la dittatura sandinista(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Nicaragua - sette morti negli scontri contro il governo - neonato ucciso da un manifestante : Nuova ondata di scontri in Nicaragua, che nella giornata di ieri 23 giugno hanno provocato almeno 7 morti, di cui uno è un bimbo di solo un anno. Ferma la condanna della madre, che accusa la polizia davanti alle reti televisive. Le forze dell'ordine sono state ritenute colpevoli. Le manifestazioni, avviate dal 18 aprile scorso prima a Managua [VIDEO] e a to nella citta' di Masaya, hanno come obiettivo la protesta contro la riforma delle pensioni ...