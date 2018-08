New York | brillante l' andamento di Endo International

New York : su di giri Nrg Energy : Ottima performance per Nrg Energy , che scambia in rialzo del 2,40%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Nrg Energy mantiene forza relativa positiva in ...

Laura Pausini : «La cosa che più amo di New York è la sua multiculturalità» : Il Fatti Sentire – Worldwide Tour 2018 arriverà a New York e Laura Pausinisi esibirà domani, per la prima volta nella sua carriera, al Radio City Music Hall di New York. Dopo il grande debutto al Circo Massimo e il successo dei live nei palazzetti più importanti degli Stati Uniti e dell’America Latina, Laura Pausini canterà nel tempio della musica newYorkese per l’ultima delle date americane deltour, prima del suo ritorno in Europa e in ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...

Us Open – Wozniacki delude - Ostapenko avanza : destini diversi per Caroline e Jelena a New York : Caroline Wozniacki fuori dagli Us Open per mano di Lesia Tsurenko, Jelena Ostapenko avanza nel tabellone dopo la vittoria su Taylor Townsend Caroline Wozniacki delude agli Us Open. La tennista numero due al mondo, dopo l’eliminazione di Simona Halep al primo turno, cede sotto i colpi di Lesia Tsurenko ed alza bandiera bianca già al secondo turno. Niente da fare per la danese contro l’ucraina numero 36 della classifica ...

Pesante sul mercato di New York Frontier Communications : Aggressivo avvitamento per Frontier Communications , che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Frontier Communications rileva un allentamento della ...

New York : su di giri Apple : Ottima performance per la casa di Cupertino , che scambia in rialzo del 2,13%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Apple più pronunciata ...

New York : scatto rialzista per Unum : Ottima performance per Unum , che scambia in rialzo del 2,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unum rispetto all'indice, evidenziando ...

New York : Freeport-Mcmoran in forte discesa : Retrocede molto Freeport-Mcmoran , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Laura Pausini - prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre nuova data a Roma : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. ...

New York : seduta molto difficile per SEA : A picco SEA , che presenta un pessimo -6%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che SEA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, ...

Laura Pausini è pronta a cantare per la prima volta al Radio City Music Hall di New York : Venerdì 31 agosto <3 The post Laura Pausini è pronta a cantare per la prima volta al Radio City Music Hall di New York appeared first on News Mtv Italia.

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman streaming video e tv : partite al via a New York! : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, Fabio Fognini affronta John Millman. In campo oggi anche Federer, Djokovic e Nishikori(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:41:00 GMT)

New York : Movado sale verso 43 - 57 dollari USA : Prepotente rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra una salita bruciante del 2,99% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...

PVH in picchiata a New York : Aggressivo avvitamento per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in perdita del 6,04% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale ...