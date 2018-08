Netflix e Blizzard sarebbero al lavoro sulla serie TV di Diablo

eurogamer

: In arrivo la serie #Netflix basata su #Diablo? - Eurogamer_it : In arrivo la serie #Netflix basata su #Diablo? - 3cinematographe : #Diablo: Netflix e Blizzard sono al lavoro su una serie tv? - tacitronin : Se non fossi povera in canna e sulla mia wishlist non ci fossero 1513578 cose ipercostose (shop Blizzard TI VEDO) p… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Con il successo dell'adattamentodi Castlevania, non dovrebbe sorprendere il fatto che la società stia guardando ancora più lontano nel mondo dellebasate sui videogiochi. Con il clamore che circonda il franchisedidopo il recente annuncio della versione Nintendo Switch, ora sarebbe il momento perfetto per condividere i piani per un adattamento della famosa saga. Si dice addirittura che sia già stato trovato lo scrittore.Come riporta Comicbook, questa indiscrezione non è in alcun modo confermata e la notizia deve essere presa con cautela. Tuttavia, i tempiperfetti eavrebbe approfondito l'universo del gioco.Secondo il sito Revenge of the Fans, lo scrittore di Hellboy, Andrew Cosby, sarebbe stato invitato a scrivere ladi. Finora, nessun altro dettaglio è trapelatopresunta.Read more…