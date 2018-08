Nazionali | il ct del Portogallo accontenta Ronaldo | non sarà convocato

Macron attacca l'Italia "Crolla un ponte ed é colpa dell'Europa"/ Ultime notizie - “Populista e Nazionalista" : Macron attacca l'Italia "Crolla un ponte ed é colpa dell'Europa". Ultime notizie, il presidente della Francia punta il dito contro il governo dello stivale: “Populista e nazionalista"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:20:00 GMT)

Crotone calcio - sette pitagorici convocati dalle rispettive Nazionali. Record storico per la società del presidente Gianni Vrenna : Saranno ben sette i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni delle prossime settimane. I giocatori convocati rappresenteranno

Ue - Macron contro Salvini : “Chi dice che il crollo di un ponte è colpa dell’Europa è un demagogo Nazionalista” : “Un ponte crolla è colpa dell’Europa. Siete preoccupati dalle migrazioni che arrivano dall’Africa? È colpa dell’Europa“. Emmanuel Macron attacca, senza nominarli, Matteo Salvini e il governo italiano dopo un incontro con il premier finlandese a Helsinki. Quelli che fanno questo tipo di affermazioni, ha spiegato il presidente della Repubblica francese, “non sono populisti ma demagoghi nazionalisti” che ...

Ponte Morandi - Salvini : “Nazionalizzare autostrade? Il privato fa meglio del pubblico. Soluzione è compartecipazione” : “Suggerirò ai colleghi ministri, sui dossier autostradali, che il modello di compartecipazione tra pubblico e privato funziona. Il privato fa bene e meglio del pubblico, ma quest’ultimo non può rinunciare alla sua attività di controllo”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Venezia insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la firma del nuovo protocollo sulla legalità della ...

Crescono i Nazionalismi anti-globalizzazione ma Usa sempre al centro del mondo : Se è così, vengono meno i paradigmi degli anni scorsi sul mondo alla deriva nel caos, il G-Zero di Bremmer, e quello ormai antico dell'unificazione del mondo all'insegna della democrazia liberale, ...

Separati in casa. Toninelli alfiere della Nazionalizzazione di Autostrade. Il sottosegretario leghista Rixi votò per il prolungamento della concessione : Separati in casa. Danilo Toninelli è il maglio della mazza M5s che si è scagliata contro Atlantia e Autostrade, chiedendo la revoca della concessione e la nazionalizzazione della rete, e accusando pesantemente il governo di centrosinistra del "favore fatto ai Benetton" allorché pose le basi per allungare la scadenza della concessione. Edoardo Rixi è il sottosegretario del ministro alle Infrastrutture. Lo stesso che ...

Italia-Cina : accordo Cdp e Bank of China su export e interNazionalizzazione delle imprese italiane : Pechino, 28 ago 10:49 - , Agenzia Nova, - È stato siglato oggi, alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, Giovanni Tria, un accordo preliminare... , Com,

InterNazionali d’Italia - già in vendita i biglietti dell’edizione 2019 : Internazionali d’Italia ancora molto lontani, ma è già possibile acquistare i tagliandi per l’edizione del 2019 E’ già possibile acquistare i biglietti della 76esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia. Visto il successo delle recenti edizioni con il Foro Italico sempre esaurito, chi non vuole perdersi lo spettacolo farà bene a prenotare e acquistare al più presto abbonamenti e biglietti. Come già negli ...

Di Maio : Unica soluzione è Nazionalizzazionedella rete autostradale : Teleborsa, - " Oggi Autostrade, con un ritardo di dieci anni , si vanta di aver dato il via libera alla pubblicazione della convenzione con il Ministero dei Trasporti . Bella forza! Nel giro di un ...

Basket - l’estate delle Nazionali giovanili - i bei risultati delle femminili - il picco dell’oro europeo dell’Under 16 - l’annata rivedibile delle maschili : Partiamo subito da un dato: l’anno prossimo avremo ancora sei Nazionali azzurre su sei nella Division A delle tre categorie di Europei giovanili organizzati dalla FIBA. Sono ben pochi i Paesi a poter vantare una simile situazione, e sono spesso quelli con maggior tradizione cestistica o che stanno lavorando con serietà sulle Nazionali giovanili (Spagna, Russia, Germania, Francia, più la Lettonia che riporta l’Under 20 maschile in ...

Dittatura e stragi del capitale o Nazionalizzazioni e democrazia economica socialista come nel Venezuela dell'ALBA? Intervista a Luciano ... : Riusciranno queste a risollevare l'economia Venezuelana? Abbiamo la possibilità con delle manovre di uscire fuori dalla tenaglia della speculazione internazionale. Non sarà facile. I provvedimenti ...

Fine estate in California seguendo la New Highway 1 fra parchi Nazionali - musei del gusto e wine festival : Viaggio nel Golden State per un tuffo (immaginario) fra le onde dell'Oceano Pacifico. Destinazione California, per molti italiani ed europei luogo dei sogni, l'"american dream", del cinema hollywoodiano, delle belle donne e delle mitiche spiagge come Malibu e Santa Monica. Ma anche terra di vini eccellenti e parchi nazionali favolosi.Fra le ultime "good news" che arrivano d'oltreoceano la riapertura della Highway 1, l'iconica strada costiera che ...