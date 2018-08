Nave Diciotti | quattro migranti accolti nelle strutture della diocesi di Arezzo

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo - : I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di ...

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo : Nave Diciotti, il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di gabinetto Piantedosi. Il segretario leghista: "Contate su ...

Diciotti - l'atto d'accusa contro Salvini trasmesso al tribunale dei ministri. Il pm Patronaggio : "I migranti tenuti in ostaggio sulla Nave" : Cinque i reati contestati, anche abuso e omissione d'atti d'ufficio. "Fu sequestro di persona per costringere l'Ue a trattare"

Diciotti - su quella Nave ho visto gli occhi di una madre che nel viaggio ha perso le sue figlie : ll 31 dicembre 2016 per incrementare l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, prendeva il via la prima missione di Unicef e Intersos sulle navi della Guardia Costiera impegnate nel salvataggio dei migranti e rifugiati nel mare Mediterraneo. A partire da quella prima operazione, operatori specializzati e mediatori culturali Intersos e Unicef sono costantemente impegnati in attività di informazione e assistenza ...

Nave Diciotti - convalidati gli arresti dei 4 presunti scafisti : Nave Diciotti, convalidati gli arresti dei 4 presunti scafisti Disposta la custodia cautelare in carcere per 3 egiziani e un bengalese accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza sessuale. Ad incastrarli sono stati i racconti dei ...

Nave Diciotti - convalidati gli arresti dei 4 presunti scafisti - : Disposta la custodia cautelare in carcere per 3 egiziani e un bengalese accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza sessuale. Ad ...

Il caso della Nave Diciotti : stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

Migranti : inchiesta Nave Diciotti - si aggrava posizione Salvini : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Si aggrava la posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e

Nave Diciotti - alcuni migranti saranno accolti in Campania : le parrocchie interessate : saranno sei oppure otto i migranti sbarcati dalla Nave della Guardia Costiera 'Diciotti' che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare in una diocesi della Regione Campania. Successivamente - laddove ve ne fosse occorrenza - ne potrebbero arrivare a Napoli altri sei/otto circa. La diocesi napoletana, infatti, ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere i profughi nella parrocchia di San Giorgio, in via Duomo, guidata dal sacerdote don ...

Anche la Campania accoglie sei migranti della Nave Diciotti : Saranno 6 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno in Campania nei prossimi giorni. Gli immigrati saranno accolti da quattro diocesi della regione, tra Avellino e le province di Benevento,...

Tensione fuori dalla struttura che ospita i migranti della Nave Diciotti. Casapound contro gruppi di autonomi : Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. L'arrivo di ...

Sanità e via Duomo : anche Napoli accoglie i migranti della Nave Diciotti : Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno a Napoli nei prossimi giorni. La diocesi di Napoli, attraverso la Caritas, ha infatti dato la propria disponibilità ad...

Nave Diciotti - Ue : serve consenso migranti per ricollocarli in Albania : Nave Diciotti, Ue: serve consenso migranti per ricollocarli in Albania Una portavoce della Commisione europea spiega che "quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro e un Paese terzo", bisogna valutare la volontà delle persone a fare domanda di asilo. Intanto 100 migranti sono stati accolti a Rocca di ...

Migranti : Nave Diciotti - slitta invio atti Procura Agrigento a pm Palermo : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - slitta di qualche giorno, come apprende l'Adnkronos, l'invio degli atti da parte della Procura di Agrigento, che ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull nave Diciotti della Guardia costiera, alla p