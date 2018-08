NAPOLI un altro attacco alla 194 messa in discussione l' autodeterminazione delle donne

Hamsik altro messaggio sul futuro lontano da NAPOLI : Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport il capitano del Napoli , Marek Hamsik ha tenuto ancora una volta aperta la porta ad un possibile addio: 'Spero di portare ancora avanti la mia carriera nel Napoli. Vediamo cosa sarà'.

Wolfsburg-NAPOLI 3-1 - un altro k.o. per Ancelotti. Milik-gol non basta : L'ultimo test prima del campionato non è stato particolarmente positivo visto il 3-1 rimediato dal Wolfsburg. In Germania il Napoli ha fornito indicazioni contrastanti, ma tutto sommato la squadra di ...

NAPOLI - baby gang getta anziano nel cassonetto/ Video ultime notizie : in un altro raid molestano immigrata : baby gang getta anziano nel cassonetto, in un altro raid a Napoli molestano giovane immigrata. Le ultime notizie e i Video pubblicati da una pagina Facebook per denunciare le violenze(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:54:00 GMT)

NAPOLI smarrito - ad Ancelotti serve altro tempo : TORINO - Preoccuparsi no. Approfondire una riflessione sulla batosta di Dublino, quella sì, è necessario che sia fatta tra il presidente De Laurentiis ed il coach Ancelotti . Ritrovare il 'bel Napoli ...

Calciomercato NAPOLI - De Laurentiis esce allo scoperto : spunta il nome di un altro terzino… seguito da tempo : Il presidente del Napoli ha confermato come il club azzurro segua Malcuit, terzino del Nizza che piace tanto a Giuntoli ed Ancelotti “Malcuit è molto interessante, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con ...

NAPOLI - Fabian Ruiz : 'Ronaldo di un altro pianeta - ma il calcio resta uno sport di squadra' : Ronaldo fa sempre la differenza, non lo metto in discussione, ma il calcio rimane per fortuna uno sport di squadra, non individuale. Nessuno è imbattibile, insomma: nemmeno Cristiano'.

Leno - l'intermediario : 'Con Sarri sarebbe andato al NAPOLI ma Ancelotti ha scelto altro' - : A curare la trattativa con il Bayer Leverkusen ci ha pensato l'intermediario Fabio Parisi, che è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' , in onda sulle frequenze di RMC Sport : 'Il ...

NAPOLI - dura risposta di Benzema a De Laurentiis : “un altro pazzo in lista” : Il Napoli si prepara per la prossima stagione ma nel frattempo tiene banco il calciomercato. In mattinata importanti indicazioni di De Laurentiis che ha smentito le voci su Cavani, Di Maria e Benzema giudicando quest’ultimo ‘vecchio’. L’attaccante non ha digerito le dichiarazioni: “C’è un accordo tra me e Ancelotti per comprare solo giovani giocatori. Non posso prendere due vecchi con tutto il rispetto ...

Calciomercato NAPOLI - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

Calciomercato NAPOLI - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Mamma 14enne : servizi sociali valutano di sottrarle il bimbo/ A gennaio un altro caso a NAPOLI : Salerno, partorisce a 14 anni: servizi sociali allertati, dubbi sulla possibilità di poter mantenere il figlio dal punto di vista economico. Il papà ha appena 19 anni(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:36:00 GMT)

NAPOLI - un altro colpo in attacco se va via Mertens o Callejon : Week end a Capri prima di tuffarsi nell?universo Napoli, Ancelotti pronto a spingere sull?acceleratore in Trentino per imprimere velocemente le sue idee al gruppo. BREEFING A CENA La...