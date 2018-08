Muro dei renziani contro Zingaretti

Auto si schianta contro Muro - nuovo incidente mortale : Luigi lascia moglie e tre figli. Il dolore dei colleghi : Ancora un incidente mortale lungo le strade italiane. La giornata di ieri è stata certamente segnata dalla tragedia consumatasi sulla A1 con la morte di un padre e un figlio carbonizzati dopo esser stati travolti da un Tir. Purtroppo, però, non è stato l’unico fatto di cronaca riguardante vittime della strada. Un incidente mortale si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 29 agosto sulla statale 189 denominata della ‘Valle del ...

Fedriga alza il "Muro" alla frontiera friulana : "Sgomberi immediati e presidio dei forestali" : Si intensificano gli arrivi in Italia dalla frontiera slovena e il governatore leghista Massimiliano Fedriga alza un "muro"."Dalla prossima settimana - annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia - la Regione metterà a disposizione il corpo forestale del Fvg per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra Fvg e Slovenia e, nel frattempo, grazie al pronto intervento del ministero degli Interni, mai prima ...

Sfiorata tragedia ad Ortona dei Marsi si sfrena camion dei rifiuti urbani e precipita da un Muro : L'Aquila - L'autocarro dei rifiuti urbani del comune di Ortona dei Marsi, per cause ancora in corso d'accertamento, si è sfrenato accidentalmente. Nella sua corsa il mezzo ha urtato quattro auto, ha poi abbattuto un parapetto stradale, per poi precipitare da un muro alto circa tre metri. Con un tempestivo intervento, i Vigili del fuoco di Avezzano, hanno recuperato il mezzo con un'autogru e messo in sicurezza ...

VIDEO Simone Biles - show di un’altra galassia : sfondato il Muro dei 60 punti! I 4 esercizi da sogno ai Campionati Nazionali : Simone Biles ha compiuto una vera e propria impresa e ha sfondato il muro dei 60 punti con il nuovo codice dei punteggi, prima ginnasta capace di riuscire nell’impresa a due anni e mezzo dall’introduzione del nuovo regolamento. La Reginetta della Polvere di Magnesio si conferma la più forte del circuito e sbanca letteralmente nel day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi con quattro esercizi di assoluto spessore e anzi poteva fare ...

Ginnasti - Campionati Nazionali USA : Simone Biles iperuranica - sfonda il Muro dei 60 punti : prima volta del nuovo codice! Show assoluto nel day 1 - demolita Hurd : Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a ...

Kate Middleton mamma preMurosa (e furba) : ecco come difende la privacy dei figli : Kate Middleton non è solo bellissima ed elegante, ma anche molto intelligente (e furba), soprattutto quando si tratta di proteggere i suoi figli. Oggi che è mamma di tre bambini infatti, la duchessa di Cambridge vorrebbe garantire loro un’infanzia serena, lontano da occhi indiscreti e dall’attenzione morbosa della stampa e dei curiosi. come fare? Insieme a William – che ha deciso di seguire le orme di mamma Diana in questo ...

Nuoto : Alessandro Miressi abbatte il Muro dei 48 nei 100 sl - record italiano straripante! : Miressi, per la cronaca, ha preceduto Davide Nardini , 49 85, e Leonardo Deplano , 50 28, . Tuttavia, è doveroso rimarcare anche quanto fatto nella finale della categoria 'Junior' con al via il super ...

Nuoto : Alessandro Miressi abbatte il Muro dei 48? nei 100 sl. L’azzurro realizza il primato italiano a Roma : Gli Europei di Nuoto 2018 sono terminati con il record di medaglie per l’Italia, ma gli azzurri continuano a volare in un’altra vasca. Nel corso del Campionato italiano di Categoria, Alessandro Miressi ha stabilito il nuovo primato italiano dei 100 stile libero. Il classe ’98 piemontese, reduce da una rassegna continentale trionfale (suggellata dall’oro nella gara regina), oggi nella vasca Romana ha voluto dare un saggio ...

L’Atalanta sfonda il Muro dei 15mila abbonati : già superato il 2017/18 : Oltre 15.000 abbonati per l'Atalanta: per la precisione, 15.001 abbonati, dato aggiornato alle ore 20.30 di martedì 31 luglio. L'articolo L’Atalanta sfonda il muro dei 15mila abbonati: già superato il 2017/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dl dignità - Di Maio : “Reintroduzione voucher? Faremo Muro contro lo sfruttamento dei giovani” : “Il tema dei voucher se deve essere reintrodotto per sfruttare di nuovo la gente troverà un muro in cemento armato del M5S, se invece vogliamo discutere della ragione per cui erano nati i voucher, per specifici lavori, che non sono a rischio sfruttamento e che richiedono un tipo di pagamento quotidiano e specifico non abbiamo mai detto d’esser contrari, anzi è nel contratto di governo, ma non permetteremo nessuna forma giuridica ...

Ciampino - la Tenuta Muro dei Francesi rischia di finire in mano a privati dopo le promesse non mantenute del Comune : Non rimane che sperare nella Regione. A novembre scorso l’assessore all’Ambiente Mauro Bruschini aveva dato un assenso di massima a un impegno della Regione ad esercitare il diritto di prelazione per l’area dei Casali del Muro dei Francesi, a Ciampino, condizionando comunque l’azione ad una verifica della copertura. A maggio una mozione dei consiglieri regionali del gruppo “Lista civica Zingaretti Presidente”, Marta Bonafoni, Gino De ...

Nuoto - Alessandro Miressi : “La fama non mi ha cambiato. Abbattere il Muro dei 48?? Devo migliorare ancora molto” : Alessandro Miressi è senza dubbio, tra gli esponenti della nouvelle vague natatoria italiana, quello che ha dato le risposte migliori. Il successo in 48″36 degli Assoluti di Riccione nei 100 stile libero, a precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, è stato un segnale che qualcosa nel Bel Paese stesse cambiando. Ora, il giovane torinese di Moncalieri, classe ’98, avrà nei Giochi del Mediterraneo (23-25 giugno) e soprattutto ...