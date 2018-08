Multe salatissime per i venditori Ecco quali sono le bevande ‘bandite’ Il divieto

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Gli energy drinktra lepiù consumate degli anni duemila. Hanno rivoluzionato il mercato alimentare e non solo. Oltre all’acqua che è l’ingrediente presente in maggiori quantità, contengono sostanze stimolanti, zuccheri, aromi e, talvolta, anche vitamine e sali minerali. Nonostante la loro composizione vari secondo il prodotto in questione,quasi sempre presenti sostanze che rischiano di comportare scompensi al proprio organismo. Per esempio, è presente la taurina: una componente naturale presente nell’organismo. Assunta come amminoacido dalla dieta, questa sostanza ha effetti sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso centrale e sul muscolo scheletrico. Inoltre sembra migliorare la capacità durante gli esercizi fisici e diminuire i danni alle cellule muscolari provocati dall’attività motoria (le sue azioni però nonstate dimostrate ...