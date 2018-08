Motorola One e Motorola One Power sono ufficiali : Android One - AI e 4 GB di RAM a 299 euro : Motorola ufficializza ad IFA 2018 i suoi primi smartphone Android One: Motorola One e Motorola One Power. Destinato per il nostro mercato, il primo, è un medio gamma piuttosto interessante che, a 299 euro di listino, presenta una doppia fotocamera posteriore, un notch, funzionalità AI e 4 GB di RAM. L'articolo Motorola One e Motorola One Power sono ufficiali: Android One, AI e 4 GB di RAM a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Motorola One è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Motorola One. Ecco la Scheda Tecnica di Motorola One e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Motorola One Motorola One: il primo Android One della famiglia, col notch ma sotto i 300€. Motorola ha presentato ufficialmente il suo primo smartphone Android One e per ricordarcelo l'ha chiamato Motorola One.

Motorola One Power - la probabile scheda tecnica e il primo rendering : il lancio è imminente? : Motorola sembrerebbe essere pronta a lanciare il nuovissimo One Power: è questo il dato che emerge dalla fuga di notizie delle scorse ore.

Motorola One Power : ecco quelli che dovrebbero essere nome e caratteristiche ufficiali : Il tanto chiacchierato Motorola One Power potrebbe essere commercializzato con il nome di Motorola Moto P30 Note, quantomeno in Cina

Motorola One Power si mostra in nuove foto leaked : Motorola One Power, smartphone Android che dovrebbe essere presto lanciato sul mercato, è apparso in Rete in un paio di nuove immagini leaked

Ecco il design e le specifiche di Motorola One secondo una certificazione e un benchmark : Cominciano pian piano a delinearsi vari aspetti di quello che dovrebbe essere Motorola One grazie a una certificazione del TENAA e a un benchmark che ne svelano le presunte caratteristiche e il design. Fra somiglianze a Motorola P30 e una scheda tecnica da medio gamma Motorola One si fa sempre più concreto.

Quali Smartphone Motorola Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Motorola che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Motorola: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Motorola Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Motorola? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall'azienda poco fa.

Ecco iPhone X … ops … è il Motorola P30. Identici : Ufficiale il Motorola P30 in Cina dove ancora una volta la caduta di stile dei vari produttori per quanto riguarda il design. E' identico ad iPhone X Ecco iPhone X … ops … è il Motorola P30. Identici Ancora una caduta di stile, ora di Lenovo che per sbaglio rivela il Motorola P30 sul suo

Android 9 Pie in arrivo da Motorola questo autunno : ecco gli smartphone che verranno aggiornati : Motorola pubblica la lista degli smartphone che verranno aggiornati ad Android 9 Pie: si parte dal prossimo autunno.

Motorola P30 ufficiale in Cina : un iPhone X con jack per le cuffie e tanta AI : Motorola ha da poco ufficializzato in Cina il suo nuovo smartphone di fascia media Motorola P30 con design in stile iPhone X e tanta AI.

Motorola Moto Z3 è ufficiale ed è il primo smartphone pronto per il 5G : Motorola ha presentato ufficialmente Moto Z3, il primo dispositivo della casa pronto per le future connessioni 5G. Disponibile per adesso solo negli Stati Uniti

Motorola Moto Z3 è il primo smartphone pronto per il 5G : (Foto: Motorola) Sarà il primo smartphone compatibile con le reti 5G e l'ha svelato nella serata di ieri Motorola: è Moto Z3, variante potenziata del Moto Z3 Play già uscito anche da noi e disponibile per il momento solo in esclusiva con l'operatore statunitense Verizon. Rispetto all'edizione già in commercio del telefono, Moto Z3 vanta un processore Snapdragon 835, una doppia fotocamera da 12 Mpixel e altre piccole migliorie,