Moscovici | ' Se Italia sfora tetto 3% difficoltà che non immaginiamo'

Ue - Moscovici : "Flessibilità? L'Italia non si lamenti e corregga i conti 2019" : L'Italia non si lamenti perché è "il paese che più ha beneficato della flessibilità" in ambito europeo. Parola del commissario Ue agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici che intervistato dal Sole 24 Ore, mette in guardia Roma in vista della presentazione della nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) che conterrà la struttura della Legge di bilancio del governo Conte, primo vero banco di prova per l'esecutivo ...

Moscovici : 'L'Italia non può lamentarsi - corregga i conti per il 2019' - : Il commissario Ue: "Il bilancio sia prudente e rispettoso degli impegni". Il debito pubblico finisce nel mirino del commissario Oettinger: "È troppo elevato"

Moscovici promuove Tria ma chiede all'Italia di correggere i conti nel 2019 : "Saremo costruttivi nelle discussioni sul bilancio, nonostante il tono in alcuni casi scortese verso di noi. Ma una correzione strutturale corposa per i conti 2019 sarà necessaria". Lo afferma il commissario Ue agli Affari monetari Pierre Moscovici, in un'intervista in apertura del Sole 24 Ore in cui conferma il giudizio positivo sul ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Un interlocutore serio e ragionevole"."L'Italia non può ...

Moscovici : l'Italia non può lamentarsi della Commissione europea : Parole positive, invece, sono state pronunciate per il ministro dell'Economia Giovanni Tria, definito un interlocutore "serio e ragionevole".

Moscovici : «Toni ostili dall'Italia ma saremo costruttivi sui conti. Bene Tria» : L'establishment comunitario si interroga sul futuro dell'Italia, dopo una estate segnata da un confronto acceso tra Roma e i suoi partner, sul fronte migratorio così come sul versante finanziario. I ...

Moscovici - Italia corregga conti 2019 : 8.26 "L'Italia non può lamentarsi della Commissione europea" che "è sempre stata al suo fianco per sostenere la crescita", ora "ci aspettiamo uno sforzo strutturale corposo":lo ha affermato il commissario Ue agli Affari economici e monetari, Moscovici, al Sole 24 Ore. Con l'Italia, "inizieremo presto le discussioni sul bilancio per il 2019". Comunque "un disavanzo superiore al 3% del Pil provocherebbe difficoltà che non voglio neppure ...

Moscovici : «Toni ostili dall’Italia ma saremo costruttivi sui conti. Bene Tria» : In un’intervista esclusiva al Sole 24 Ore oggi in edicola, il commissario europeo agli Affari Economici spiega che all’Italia sono già state fatte concessioni sul deficit. E avverte: «Non posso escludere totalmente che in Italia alcuni esponenti del governo vogliano uscire dall’euro» ...

Ue - Moscovici : Italia non può lamentarsi - corregga conti 2019 : Roma, 31 ago., askanews, - Con l'Italia 'inizieremo presto le discussioni sul bilancio per il 2019. Alla luce di alcune dichiarazioni, le discussioni rischiano di non essere facili, ma farò di tutto ...

Moscovici : Italia non può lamentarsi - corregga conti 2019 : Roma, 31 ago., askanews, - Con l'Italia 'inizieremo presto le discussioni sul bilancio per il 2019. Alla luce di alcune dichiarazioni, le discussioni rischiano di non essere facili, ma farò di tutto ...

Ponte Morandi - Moscovici : "Ue a fianco dell'Italia - ma niente deroghe alle regole" : La Commissione europea ha sempre aiutato l'Italia, nei limiti del possibile e nei limiti delle regole comunitarie. Continuerà a farlo anche stavolta, anche dopo la tragedia di Genova, ma senza deroghe ...

Moscovici e Tria in cerca di "soluzioni comuni" per l'economia italiana : I mercati finanziari europei mostrano una tenuta ai rischi che gravano sull'economia globale 'mentre gli spread tra i titoli di Stato dell'Eurozona restano su una dinamica di riduzione, con

Moscovici e Tria in cerca di soluzioni comuni per l'economia italiana : Il Commissario Europeo agli Affari Economici ha spiegato: "continueremo il dialogo: domani 13 luglio vedrò il Ministro dell'economia Giovanni Tria , a margine dell'Ecofin e proseguiremo i colloqui ...

Moscovici : "Savona? Da Italia sì a euro" : 14.49 "Il vicepremier Italiano Di Maio ha detto chiaramente che il piano di uscita dall'euro non fa più parte di questo governo".Così il Commissario Ue Pierre Moscovici. "Abbiamo come interlocutore il ministro Tria che ci ha assicurato che l'Italia prepara il budget 2019 rispettando le regole Ue", ha aggiunto il commissario per gli Affari economici. Sulle parole del ministro Savona,il quale ventilava uno scenario di uscita dall'euro,Moscovici ...

Moscovici "Salvini sbaglia su migranti"/ Ultime notizie - commissario Ue : "Non si lasci Italia sola. Su rom..." : Moscovici, "Salvini sbaglia su migranti": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:35:00 GMT)