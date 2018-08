Morto Paul Taylor | addio all’icona della danza moderna americana

Morto lo scrittore Naipaul : addio al Nobel del 2001 : È Morto lo scrittore anglo-caraibico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, premio Nobel per la Letteratura del 2001 e autore di numerosi saggi e romanzi di successo internazionale.Naipaul era nato nel 1932 a Trinidad, un'isola caraibica, allora di dominio britannico, da una famiglia emigrata dall'India alla fine dell'Ottocento. Da giovane si era trasferito a Oxford per studiare e nel 1957 aveva composto la sua prima opera, "Il massaggiatore mistico". ...

Morto scrittore anglo-caraibico Naipaul - Nobel 2001 - media

La famiglia : 'Vinnie Paul è Morto nel sonno'. La sepoltura in Texas - vicino alla madre e al fratello. E Phil Anselmo... : ... 22 giugno : secondo quanto riferito dai familiari del musicista a TMZ, non ci sarebbero lati oscuri nella tragedia che ha privato il mondo del rock di uno dei batteristi più rilevanti in ambito ...

VINNIE PAUL - È Morto IL BATTERISTA DEI PANTERA/ Papa Roach - “addio al ragazzo più gentile del metal” : VINNIE PAUL è MORTO, addio al co-fondatore dei PANTERA e BATTERISTA degli Hellyeah: aveva 54 anni. Il comunicato è stato diramato nelle scorse ore, oscure le cause del decesso(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Vinnie Paul - è Morto il batterista dei Pantera/ La musica lo ricorda col fratello Dimebag assassinato nel 2004 : Vinnie Paul è morto, addio al co-fondatore dei Pantera e batterista degli Hellyeah: aveva 54 anni. Il comunicato è stato diramato nelle scorse ore, oscure le cause del decesso. A distanza di alcune ore dalla notizia della sua prematura morte, avvenuta all’età di 54 anni, non sono state ancora rese note le cause del decesso di Vinnie Paul, storico batterista della band metal dei Pantera (scioltasi oramai nel 2003) e diventato nel corso degli ...