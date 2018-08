Modric premiato dalla Uefa | Cristiano Ronaldo non ci sta! L’agente di CR7 furioso | “è

sportfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo il commento di Beppe Marotta sull’affaireed il premio di miglior calciatorearrivano le parole di Jorge Mendes L’assenza diin occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo non è passata inosservata. Il portoghese ha deciso di disertare l’evento a causa dell’assegnazione del premio di miglior calciatore a Lukas. Il gesto di protesta dell’attaccante ha smosso l’opinione generale: CR7 meritava di più diil premio della? Questo è il quesito che in molti si sono posti ed a cuiavrà sicuramente dato una risposta privilegiando le sue prestazioni in Champions League con il Real Madrid, tra cui spicca il gol eletto il più bello della stagione (ossia quello contro la Juventus all’Allianz Stadium in rovesciata). Anche l’agente del calciatore ...