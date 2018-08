Modica Alta | nuovi infissi per la scuola Piano Gesu'

Divieto uso di acqua potabile : a Modica Bassa - Alta e al Dente : Divieto all’uso di acqua potabile , se non previa ebollizione, a Modica Bassa , Alta e al quartiere Dente . La causa le piogge di questi giorni.

Modica Alta - si inaugura la Farmacia San Giorgio : Tutto pronto per l'apertura della nuova Farmacia San Giorgio in via Loreto Gallinara a Modica Alta. L'inaugurazione domani 5 luglio alle 19,30.