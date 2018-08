Blastingnews

: Moda capelli, look e chiome nell'autunno 2018: long bob e pixie cut - yleniamarco1 : Moda capelli, look e chiome nell'autunno 2018: long bob e pixie cut - FashionMonIta : Capelli red carpet: gli hair look dalla mostra del cinema di Venezia @AliceCerea #moda - itsEverglow : Tornasse di moda questo taglio di capelli credo che non potrei camminare per strada senza mi innamorarmi 27 volte al giorno -

(Di venerdì 31 agosto 2018)ci saranno molti nuovi tagli di. Di tendenza ci saranno molte proposte, tutte irresistibili. Adesso vedremo tutte le novità. Molto amate saranno lelunghe. La lunghezza dovrà sorpassare le spalle e in molti casi arriveranno alla vita. Questo hairstyle sarà perfetto suilisci e mossi naturalmente. In questo caso, le varie scalature dovranno essere molto leggere, per dare un bel movimento. Per completare il tutto, ci sarà la riga in mezzo. Di tendenza ci saranno anche i tagli medi. Le sfilature dovranno essere realizzate a regola d'arte, per non impoverire troppo la chioma. Anche la frangia sarà sempre molto richiesta e si porterà lunga, sfilata e poco folta. Assomiglierà quasi a un bel ciuffo lungo. In questo modo, si potrà spostare da un lato all'altro del volto. Inoltre non va dimenticato che si potrà portare sullecorte e ...