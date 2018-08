Moby e Tirrenia | Con Autunno in Barbagia a scoperta della Sardegna

askanews

: #Moby e #Tirrenia partner @AutunnoBarbagia per un #turismoalternativo - - SardiniaPost : #Moby e #Tirrenia partner @AutunnoBarbagia per un #turismoalternativo - - TORREDAMARE : MOBY E TIRRENIA PORTANO I PASSEGGERI ALLA SCOPERTA. DELLA SARDEGNA GRAZIE AD AUTUNNO IN BARBAGIA Milano, 31 agosto… - Sardegna24ore : Moby e Tirrenia partner di Autunno in Barbagia: sconti e promozione del turismo ‘alternativo’… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Roma, 31 ago., askanews, - Non solo costa e non solo luglio e agosto. Il gruppo Onorato lancia con e per laun nuovo guanto di sfida finalizzato a far conoscere e apprezzare la terra di ...