MISSIONE SOPHIA | TRENTA | L' EUROPA SI GIOCA A FACCIA Migranti | la minaccia

Migranti - Trenta : "MISSIONE Sophia? L'Europa non risponde ma resto fiduciosa" : Sulla proposta italiana di cambiare le regole della missione Sophia sulla gestione dei flussi migratori in seno all’Ue, non c’è intesa tra i leader europei. "Non c'è ancora accordo sulla proposta italiana" di modifica delle regole d'ingaggio della missione, ha commentato amareggiata il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta dopo il vertice di Vienna sull'immigrazione con i suoi omologhi europei. "Mi sento delusa perché ho visto che L'Europa ...

Migranti - Italia all’assalto della MISSIONE Sophia. Ma il testo si può cambiare? : L’Italia ha tenuto banco alla riunione informale dei ministri della Difesa in corso a Vienna. L’argomento principale in agenda avrebbero dovuto essere i Balcani, ma parte...

MISSIONE SOPHIA - Italia ancora sola : "La Missione Sophia è una Missione il cui successo è riconosciuto da tutti" ma a fronte della proposta di revisione delle regole di ingaggio "ho trovato alcune porte aperte e alcune porte chiuse. I ...

Da Vienna nessun accordo sulla MISSIONE Sophia. Trenta : "Sono delusa. Ho visto che l'Europa non c'è" : "Oggi mi sento delusa. Ho visto che l'Europa non c'è". Elisabetta Trenta commenta con queste parola, in una diretta Facebook, il vertice informale dei ministri della Difesa dei Paesi dell'Unione europea, appena conclusosi a Vienna. Durante l'incontro si è discusso della futuro della missione Sophia, che tra tre mesi dovrebbe scadere. Sul tema, però, non c'è stata alcuna intesa. Un accordo potrebbe arrivare nelle ...

Vienna - Trenta : "Su proposta italiana modifiche MISSIONE SOPHIA non c'è ancora l'unanimità" : Così l'Alto rappresentante per la politica Estera Federica Mogherini, al termine della riunione informale dei ministri della Difesa europei a Vienna, ricordando che nel Mediterraneo "l'Ue ...

MISSIONE SOPHIA - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Migranti : Salvini - con altri "no" valuteremo uscita da MISSIONE Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Migranti - il ministro Trenta : "Sulla MISSIONE SOPHIA si gioca l'immagine dell'Europa" : "Nel 2015 ci siamo assunti laresponsabilità politica di far nascere" la missione Sophia - ha ricordato il ministro della Difesa - ."Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territorialisarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andatediversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni".