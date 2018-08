Milano | nasconde quasi 130 chili di droga nel box | arrestato

Milano - nascondeva 130 chili di droga nel box : arrestato "per caso" : I carabinieri di Rho hanno notato e riconosciuto un pregiudicato mentre compilavano una multa, e hanno deciso di fare qualche controllo

Milano - Cristiano Ronaldo a passeggio tra cori e selfie con i fan…o no? Il “campione” nasconde un segreto : Bagno di folla e pioggia di selfie per Gianfranco Sanguinetti, 35enne genovese, di professione personal trainer e sosia di Cristiano Ronaldo. Pochi giorni fa l’uomo ha fatto una passeggiata in centro a Milano, vestito e pettinato come CR7, ed è stato subito circondato da decine di persone e fan del campione. È stato lui stesso a pubblicare il video su Instagram: “Momenti di panico in una giornata folle” ha commentato L'articolo ...

Milano : nasconde in casa 3 chili di hashish - arrestata : Milano, 10 lug. (AdnKronos) – nascondeva in casa circa tre chili di droga. Per questo la polizia ha arrestato ieri a Milano una 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Milano, a seguito di informazioni ricevute da una fonte confidenziale, hanno controllato ieri mattina la donna ed eseguito una perquisizione domiciliare nel suo ...

