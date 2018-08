Milano Maxi sequestro di shaboo valore 120 mila euro

Milano : maxi sequestro di shaboo - tre persone arrestate : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - maxi sequestro di droga, a Milano, da parte della polizia locale che ha arrestato tre cittadini di origine cinese. E' accaduto la sera del 27 agosto scorso, quando gli uomini dell'unità contrasto stupefacenti, coordinata dal comandante Marco Ciacci, durante un servizio

Milano-Torino - ai Gavio un maxi-rendimento del 10 - 52% : L' operazione-trasparenza è diventata realtà. Ieri il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito i 26 contratti di convenzione con le società concessionarie. Desecretando soprattutto gli ...

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Milano - maxi controllo di Carabinieri e Polizia locale nel boschetto di Rogoredo tra tossici e degrado : Sono 43 le persone controllate durante il blitz organizzato questa mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Milano e dalla Polizia locale all’interno del boschetto di Rogoredo, ormai famosissima piazza di spaccio milanese. Due italiani di 38 e 47 anni sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via dal territorio comunale, mentre un 25enne marocchino e un 36enne georgiano per inosservanza delle disposizioni concernenti gli ...

Milano - maxi-furto all'Hilton : quattro inseguiti e arrestati : Un rocambolesco inseguimento sabato pomeriggio per le vie di Milano, culminato con l'arresto di 4 rapinatori albanesi da parte della polizia. Secondo quanto ricostruito, la banda di malviventi ha rapinato un borsone che al suo interno aveva 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri (tutti in banconote da 200) ad una truffatrice che, nella meeting room dell'Hotel Hilton di via Galvani, nei pressi della stazione Centrale di Milano, aveva ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Milano : "riggers" al lavoro per installare la maxi-insegna sul tetto del grattacielo : Dall'ultima alla prima, salgono una ad una le lettere volte a formare l'insegna sulla Torre Hadid a CityLife. L'obiettivo del fotografo Andrea Cherchi immortala il montaggio spettacolare di ciascun pezzo da parte dei riggers, i tecnici che lavorano sospesi in aria sui...