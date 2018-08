Milano | inietta acido nella bottiglietta d' acqua del compagno di lavoro

Blastingnews

: Milano, inietta acido nell'acqua del collega: arrestata - JohnLiberty2000 : Milano, inietta acido nell'acqua del collega: arrestata - fainformazione : Milano, inietta acido nella bottiglietta del collega. Arrestata 52enne Ha iniettato con una siringa acido cloridric… - fainfocronaca : Milano, inietta acido nella bottiglietta del collega. Arrestata 52enne Ha iniettato con una siringa acido cloridric… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Una 52enne è stata arrestata aperché aveva inseritocloridricod'che il collega, dipendente dell'Eni, aveva lasciato sulla scrivania. L'accusa è di tentato omicidio VIDEO. Non appena l'uomo, quarantenne, è tornato in ufficio per lavorare ha sorseggiato un po' d'ma ha sentito uno strano sapore, decisamente aspro, ed ha avvertito un forte bruciore alla bocca. All'uomo, subito trasportato all'ospedale, sono state riscontrate ustioni alle papille gustative e alla lingua ritenute guaribili in tre giorni. I carabinieri di San Donato Milanesesono risaliti immediatamente alla cinquantenne, a cui vengono contestati anche gli atti persecutori nei confronti nei colleghi del suo ufficio. Il reato di tentato omicidio le è stato contestato dopo l'accertamento della natura della sostanzatad'. Il collega ...