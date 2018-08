Milano è la prima città lombarda nel settore dei servizi alla persona

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Antonelli Firenze - grande festa a Milano per l'apertura della prima boutique : La cerimonia di apertura si terrà il 21 settembre in Corso Venezia 12. L'ad Marco Berni: "Dobbiamo mostrare al mondo il nostro saper fare, l'ottimo livello della produzione Antonelli Firenze"

Classifica delle città più vivibili al mondo/ Domina Vienna - la prima italiana è Milano al 46° posto : Vienna è la città più vivibile al mondo secondo il rapporto dell'Economist Intelligence Unit. Al secondo posto Melbourne, al terzo Osaka. Solo 46° Milano, la prima italiana.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Milano. Tari : incassi in crescita alla scadenza della prima rata : incassi della Tari in crescita alla scadenza della prima rata del 31 luglio rispetto alla stessa data dello scorso anno

Modric all’Inter? La strategia di Suning : prima Milano - poi la Cina : Luka Modric non ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, alla prima sessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per ...

Prima il dovere - poi il piacere! Cristiano Ronaldo firma i primi gol da juventino e poi esce a Milano con Georgina : Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo con i suoi primi gol da calciatore della Juventus, ma poi si è concesso un giro a Milano con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo è stato impegnato nel pomeriggio in una partitella a ranghi misti con la seconda squadra della Juventus, l’Under 23 bianconera che parteciperà al campionato di Serie C. Durante il match amichevole il portoghese si è reso protagonista con alcuni gol che ...

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente congiunto con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Salvini : incontrato prima sindaco di Roma che quello di Milano : Roma – “Sono qui da due mesi, ma il tema di stare vicini agli enti locali credo di averlo affrontato. Ho incontrato prima il sindaco di Roma di quello di Milano, so che mi verra’ ricordato. Comunque incontrero’ a breve anche il mio primo cittadino”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti al Viminale durante un punto stampa successivo all’incontro con la sindaca ...

AIDS. Milano prima città italiana ad aderire a Fast track cities project : Milano sarà la prima città italiana ad aderire a Fast track cities project, l’iniziativa nata nel 2015 per sensibilizzare i

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...

A settembre Milano Movie Week prima edizione - Milano Post : ... come proiezioni, conferenze, workshop, mostre, eventi speciali e progetti sperimentali con un programma arricchito da incontri con attori, registi e protagonisti del mondo dell'audiovisivo. Milano ...

Aids : Milano la prima città italiana che punta porre fine all’epidemia entro il 2030 : porre fine all’epidemia di Aids entro il 2030. E’ l’impegno che devono prendere i sindaci delle città che aderiscono al ‘Fast Track Cities Project’, iniziativa internazionale nata nel 2015 per sensibilizzare i cittadini sulla lotta all’Hiv. Una sfida che ora raccoglie anche Milano, prima città d’Italia a entrare nel programma lanciato da un consorzio fra UnAids, Un-Habitat, città di Parigi e ...