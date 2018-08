Milan-Roma | le pagelle | bocciato Marcano | male Kardorp Orgoglio Fazio

Diavolo di un Cutrone : Roma all'inferno - Milan in paradiso. Ko al 95' : La Roma perde 2 a 1 contro il Milan nella 3di Serie A. I padroni di casa approcciano bene alla partita attaccando bene nel primo tempo e passano con Frank Kessie . Nella ripresa Federico Fazio ...

Milan Roma : Gordon Singer a San Siro per la prima volta. FOTO : Le FOTO più belle dell'anticipo della 3giornata di A Milan-Roma: LA CRONACA SERIE A: CALENDARIO E CLASSIFICA

Milan-Roma 2-1 : Cutrone al 95' regala i tre punti al Diavolo : La squadra di Gattuso stende i giallorossi con i gol di Kessie e del centravanti: inutile il pari di Fazio al 59'

La gioia di Cutrone - i gol e le emozioni forti : le foto più belle di Milan-Roma [GALLERY] : Il Milan supera 2-1 la Roma grazie ai gol di Kessiè e Cutrone: per i rossoneri sono i primi 3 punti della stagione. Nella nostra gallery le immagini più belle della partita Il Milan trova i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1 grazie ai gol di Kessiè e Cutrone. Segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile. ...

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Milan-Roma 2-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Roma, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Roma 1-1 : Kessie - FAZIO. Annullati gol a Higuain e Nzonzi LIVE FOTO : ... Di Francesco Arbitro: Guida di Torre Annunziata Assistenti: Carbone e Passeri IV uomo: Chiffi VAR: Mazzoleni AVAR: Del Giovane NOTE Ammoniti : 77′ Cristante Spettatori : 57.789 CRONACA PRE-...

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...

PAGELLE/ Milan Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : PAGELLE Milan Roma: Fantacalcio, i voti della partita, con i migliori e i peggiori visti in campo a San Siro nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:40:00 GMT)

Milan Roma 1-1 LIVE : Pareggia Fazio - il Var annulla un gol a Higuain. Il risultato dell'anticipo di Serie A in diretta : Milan-Roma 1-1 LIVE 40' Kessie , M, , 59' Fazio , R, Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez , 76' Laxalt, ; Kessie, Biglia, Bonaventura , 84' Cutrone, ; Suso, Higuain, ...