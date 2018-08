Milan Roma | Gordon Singer a San Siro per la prima volta FOTO

Milan-Roma - Var protagonista : annullati i gol di Higuain e Nzonzi : Var protagonista a San Siro. Due reti sono state annullate, una per parte, dalla video assistenza. Prima è arrivata la delusione per Gonzalo Higuain, che aveva realizzato al 16' st la prima rete con ...

Milan-Roma 2-1 : Cutrone al 95' regala i tre punti al Diavolo : La squadra di Gattuso stende i giallorossi con i gol di Kessie e del centravanti: inutile il pari di Fazio al 59'

La gioia di Cutrone - i gol e le emozioni forti : le foto più belle di Milan-Roma [GALLERY] : Il Milan supera 2-1 la Roma grazie ai gol di Kessiè e Cutrone: per i rossoneri sono i primi 3 punti della stagione. Nella nostra gallery le immagini più belle della partita Il Milan trova i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1 grazie ai gol di Kessiè e Cutrone. Segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile. ...

Milan-Roma 2-1 : Cutrone decide in extremis : MILANO - Tre gol, altri due annullati dal Var , uno per parte, , occasioni ed orrori difensivi. Il Milan si prende i tre punti in extremis battendo la Roma per 2-1. A tradire i giallorossi è stato ...

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Milan-Roma 2-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Roma, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Roma 1-1 : Kessie - FAZIO. Annullati gol a Higuain e Nzonzi LIVE FOTO : ... Di Francesco Arbitro: Guida di Torre Annunziata Assistenti: Carbone e Passeri IV uomo: Chiffi VAR: Mazzoleni AVAR: Del Giovane NOTE Ammoniti : 77′ Cristante Spettatori : 57.789 CRONACA PRE-...

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...

Milan Roma 1-1 LIVE : Pareggia Fazio - il Var annulla un gol a Higuain. Il risultato dell'anticipo di Serie A in diretta : Milan-Roma 1-1 LIVE 40' Kessie , M, , 59' Fazio , R, Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez , 76' Laxalt, ; Kessie, Biglia, Bonaventura , 84' Cutrone, ; Suso, Higuain, ...

Milan-Roma 1-1 La Diretta Vantaggio di Kessié pareggio di Fazio il Var annulla i gol di Higuain e Nzonzi : Reduce dalla rimonta nel Monday Night contro un'Atalanta perfetta per un tempo, la Roma chiede risposte alla Scala del Calcio trovando un Milan animato da voglia di rivincita dopo il ko in chiaroscuro ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cutrone allo scadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1 : È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata ...