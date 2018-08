Milan-Roma | Di Francesco | ' Abbiamo regalato un tempo Il sistema di gioco? Ho sbagliato

Milan-Roma - Gattuso : 'Presto per parlare di svolta. Cutrone? Ha il veleno dentro - avrà spazio' : L'allenatore ha commentato il match a Sky Sport: "Il gol di Cutrone può essere la svolta? Siamo ancora alla seconda giornata, mi viene da sorridere. Troppo presto per parlare di svolta. Dopo Napoli c'...

Il Milan manda al tappeto la Roma al 95' : Cutrone regala i tre punti ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso castiga la Roma di Eusebio Di Francesco proprio all'ultimo respiro: i rossoneri vincono una partita fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. I gol che hanno deciso la ...

Roma - la sconfitta di Milano e quello scarso contributo dei nuovi arrivati : Milano. Marcano aveva zero minuti in serie A, Karsdorp si era fermato agli 82 ma della partita con il Crotone all'Olimpico nello scorso ottobre e Nzonzi era entrato ad inizio ripresa lunedì con l'...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo al Milan - dobbiamo riflettere' : 'È andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste', ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. 'Noi partiamo un pò a ritmo ridotto e poi cresciamo nella ripresa, è ...

Milan-Roma - le pagelle : bocciato Marcano - male Kardorp. Orgoglio Fazio : La Roma perde 2 a 1 contro il Milan, nell'anticipo della 3giornata di Serie A . Si gioca sotto un acquazzone che rende il campo pesante. Nel primo tempo i rossoneri si fanno preferire tanto che al 39' ...

Diavolo di un Cutrone : Roma all'inferno - Milan in paradiso. Ko al 95' : La Roma perde 2 a 1 contro il Milan nella 3di Serie A. I padroni di casa approcciano bene alla partita attaccando bene nel primo tempo e passano con Frank Kessie . Nella ripresa Federico Fazio ...

Milan-Roma - Var protagonista : annullati i gol di Higuain e Nzonzi : Var protagonista a San Siro. Due reti sono state annullate, una per parte, dalla video assistenza. Prima è arrivata la delusione per Gonzalo Higuain, che aveva realizzato al 16' st la prima rete con ...

Milan Roma : Gordon Singer a San Siro per la prima volta.

Milan-Roma 2-1 : Cutrone al 95' regala i tre punti al Diavolo : La squadra di Gattuso stende i giallorossi con i gol di Kessie e del centravanti: inutile il pari di Fazio al 59'

La gioia di Cutrone - i gol e le emozioni forti : le foto più belle di Milan-Roma [GALLERY] : Il Milan supera 2-1 la Roma grazie ai gol di Kessiè e Cutrone: per i rossoneri sono i primi 3 punti della stagione. Nella nostra gallery le immagini più belle della partita Il Milan trova i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1 grazie ai gol di Kessiè e Cutrone. Segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile. ...

Milan-Roma 2-1 : Cutrone decide in extremis : MILANO - Tre gol, altri due annullati dal Var , uno per parte, , occasioni ed orrori difensivi. Il Milan si prende i tre punti in extremis battendo la Roma per 2-1. A tradire i giallorossi è stato ...

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Milan-Roma 2-1 : Cutrone punisce i giallorossi al 95? ?Inutile il gol di Fazio : La Roma perde con il Milan in trasferta (1-2) e resta a quota quattro punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Decidono le reti di Kessié, di Fazio e di Cutrone, arrivata al...

