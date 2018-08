Milan | Maldini commenta il sorteggio | Girone alla nostra portata

Europa League - il commento di Maldini sul sorteggio del Milan : «Girone alla nostra portata» : Intercettato a Montecarlo da Sky Sport in occasione del sorteggio di Europa League, Paolo Maldini ha commentato l’inizio della sua nuova carriera da dirigente del Milan: «È bello essere qui. Per me è un nuovo inizio: sono molto contento. Direi che siamo felici del sorteggio: è un girone alla nostra portata. Siamo in questa competizione con l’obiettivo di andare il più avanti possibile». Successivamente l’ex difensore ...

Cafu : "Milan-Roma - sognate. Totti e Maldini - che fate in cravatta?" : La linea che divide i sognatori dagli illusi è sottile. Marcos Evangelista de Moraes, al secolo Cafu, la percorre con la stessa sicurezza che esibiva sulla fascia destra, accelerando con le maglie di ...

Milan - Kakà è tornato : il piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio'. IL ruolo - Quale sarà quindi il ruolo di Kakà nel Milan? Non c'è ancora nulla di definito, è bene precisarlo. Come ha sottolineato anche ...

Milan - dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà : studierà da dirigente : Kakà- Il Milan ai Milanisti è questo il messaggio che la società rossonera starebbe cercando di imprimere nel nuovo dna. dopo l’arrivo di Leonardo e Maldini, il Milan si prepara anche riabbracciare Ricardo Kakà. L’ex Pallone d’Oro rossonero studierà da dirigente all’interno della società rossonera. Un affiancamento costante a Leonardo e Maldini per capire e […] L'articolo Milan, dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà: ...

Milan - Maldini : 'Ancelotti ci aspetta con le mozzarelle'. Bagno di folla a Malpensa : Leonardo, Paolo Maldini e Gennaro Gattuso. Con loro, il Milan, è già tornato tra le grandi. Non ancora - naturalmente - per i risultati del campo, ma per l'entusiasmo dei tifosi rossoneri che in ...

Milan : Romagnoli - il capitano leale a lezione dal professor Maldini : La tournée americana ha consegnato, di fatto, i gradi ad Alessio Romagnoli: come spiega Marco Pasotto nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l'altro candidato a raccogliere l'...

Abbiati : 'Tornare al Milan? A settembre vedrò Leonardo e Maldini' : Un ritorno in rossonero in breve tempo non è però da escludere, come testimoniato dalle parole dell'ex portiere a RMC Sport : ' A settembre berrò un caffè a Casa Milan con Leonardo e Maldini, vedremo.

L'ex Antonelli : 'Con Leonardo e Maldini il Milan tornerà a vincere - Higuain tra i migliori al mondo' : ... ha parlato così dei rossoneri in un'intervista a Sky Sport : 'Sarà sicuramente un grande Milan, hanno fatto un colpo con Higuain che è uno dei migliori al mondo. La Juventus resta avanti ma con ...